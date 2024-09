Jorge Soto, el actor que ahora divide su vida entre las cámaras y la palabra de Dios: se convirtió en evangelizador

Jorge Soto ahora comparte con sus seguidores su testimonio de vida como evangelizador - crédito @jorgesoto09/Instagram

El actor Jorge Soto sorprendió a sus seguidores al empezar a compartir contenido como evangelizador, pues si bien muchos sabían que el recordado ‘Chiqui’ en la serie juvenil De pies a cabeza había decidido entregarse a la palabra de Dios, pocos sabían que ahora la profesa.

El actualidad el también empresario, al que veremos pronto en la serie que contará la vida del fallecido cantante de música popular Darío Gómez, tiene 37 años, está casado y alterna su profesión artística con su nueva vocación.

Luego de una larga trayectoria en la pantalla chica en la que el público lo vio crecer en producciones como Francisco, el matemático, Pobre Pablo y Escobar, el patrón del mal, el actor bogotano 2020 hizo una pausa ante las cámaras y durante la pandemia reflexionó sobre el verdadero valor de las cosas y conoció el poder de la palabra de Dios, la cuál ahora lleva a otros para que se acerquen a él.

Jorge presta su vida para servir de ejemplo y muestra cómo divide su tiempo entre la actuación la cual retomó después de que sus seguidores lo vieron pro última vez en la nueva versión de Amar y vivir, con su labor como evangelizador.

“Este viaje ha sido maravilloso, llegue a un lugar espectacular donde me recibieron con mucho amor y sobre todo donde pude dejar algo de lo que Dios me entregaba en mi vida. Entregar mi alma y mi corazón y demostrarme como soy yo realidad, una cosa es lo que la gente ve en las pantallas y otra cosa es lo que soy ahí mostrándome realidad, mi verdad y mi historia todos nosotros tenemos un talento, pero a veces no entendemos para que los tenemos que usar y si tú tienes un don y un talento es para que tengas un propósito en tu vida y dejar un mensaje a aquellos que lo necesitan”, expresó en uno de sus videos.

El actor se cumplió cuatro años de casado con Margarita Maria Polania, con quien cumplió uno de sus más grandes deseos: “Gracias señor por cumplir mi más grande deseo, tener a mi esposa @mpolania15. Te amo, esposa mía, mujer idónea.👰🏼🤵”, escribió Jorge el día de su boda.

¿Qué otro famosos actuaron en ‘De pies a cabeza’?

Emitida en 1993-1997 esta historia que giraba en torno a una escuela de fútbol fue una exitosa serie juvenil colombiana emitida por el Canal RCN en la década de los 90. Estrenada en 1993, se convirtió en uno de los programas más populares entre el público joven gracias a su mezcla de deporte, amistad y problemáticas sociales. La historia gira en torno a un grupo de adolescentes apasionados por el fútbol que forman un equipo llamado “América Fútbol Club”, liderado por el joven Pablo Rueda. A través del deporte, la serie aborda temas como la disciplina, el compañerismo y la superación personal, al tiempo que muestra las dificultades típicas de la juventud, como los conflictos familiares, la violencia y la desigualdad.

Protagonizada por Manuel José Chaves y Carolina Acevedo, esta producción sirvió de trampolín para las actuales estrellas de la televisión colombiana que hicieron sus primeros pinitos en la serie o que ganaron su mayor reconocimiento gracias a esta.

No solo jóvenes promesas de la actuación demostraron su talento en esta serie, figuras como Marcela Carvajal, Silvia de Dios también destacaron dentro de la trama en la que incluso el deportista de Millonarios y político, Willington Ortiz debutó en las pantallas interpretando el entrenador principal de la escuela a la que asistían sus protagonistas.

El programa fue pionero en incluir contenido que promovía valores positivos entre los jóvenes, haciendo énfasis en la importancia del trabajo en equipo y el esfuerzo. De pies a cabeza dejó una huella significativa en la televisión colombiana, no solo por su enfoque deportivo, sino también por su impacto social, al inspirar a generaciones de jóvenes a enfrentar sus problemas con coraje y determinación.