Alejandra Borrero reveló cómo ha sido envejecer siendo famosa: “Entre menos cerca estoy al espejo, menos arrugas me veo”

Alejandra Borrero dio detalles sobre su proceso de envejecimiento siendo famosa - crédito cortesía Andrés Reina, fotógrafo

La reconocida actriz Alejandra Borrero reveló en medio del programa Menopáusicas y qué, de Yolanda Ruiz, algunos detalles sobre cómo ha afrontado el machismo y la vejez, siendo famosa, además de confesar cómo la menopausia ha sido un reto en los últimos años.

En medio de la entrevista, la actriz relató cómo ha sido perder su juventud en medio del éxito y la fama: “Estaba haciendo una serie para Netflix, y los de maquillaje me preguntaron si no me había hecho nada en la cara. Yo me quedaba mirando al espejo y les dije que corro la silla, porque entre menos cerca estoy del espejo, menos arrugas me veo”.

La actriz aseguró que, como mujer, nunca ha podido sentirse conforme con su apariencia, situación que, según ella, también afecta a otras mujeres. Además, reveló cómo fue su primera experiencia con la menopausia: “A los 50 años me dio mi primer calor, y yo pensaba que eso era mental... nunca más se me quitaron los hijueputas calores”.