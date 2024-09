La curiosa anécdota de Poncho Zuleta con Jorge Oñate sobre la muerte de Michael Jackson: “Compadre murió un colega”

Jorge Oñate aseguró que Michael Jackson era oñatista - crédito eldiosmed/Instagram

El 25 de junio de 2009, el mundo de la música se conmocionó con la noticia del fallecimiento del artista estadounidense Michael Jackson, que marcó toda una época y a una generación. Pero, aunque la muerte del Rey del Pop parecería muy alejada con Colombia, un hecho curioso se vivió entre dos grandes artistas del género vallenato, Poncho Zuleta y Jorge Oñate.

La curiosa anécdota fue compartida por Tomás Alfonso Zuleta Díaz, nombre de pila de Poncho Zuleta, quE en una de sus presentaciones recordó una divertida conversación con su compadre Jorge Oñate la madrugada del día en el que Jackson murió y generó tristeza entre sus miles de seguidores.

Pues esa noche, según el relato de Poncho Zuleta, él se encontraba durmiendo en su finca Mi Salvación cuando lo despertó la llamada de Jorge Oñate con la noticia del fallecimiento del intérprete de éxitos como Beat it, Billie jean, Bad o Smooth criminal.

Al respecto, Poncho Zuleta recordó: “Eso fue Jorge Oñate, que cuando murió Michael Jackson estaba yo en Salvación, en una tierrita que tengo yo por allá, y me llama a las 4 de la mañana: ‘Aló, compae’, no había celulares, o sí, pero estaba empezando, y me dice: ‘Con Jorge Oñate, compadre, ¿supo?’”.

En ese momento, Zuleta lo primero que pensó era que algunos de sus familiares o personas cercanas había fallecido, pero la respuesta de Oñate lo dejó sin palabras: “Compadre murió un colega, el colega de nosotros, Michael Jackson”.

Jorge Oñate sorprendió a Poncho Zuleta con la inesperada razón de que Michael Jackson era "oñatista" - crédito Jesús Avilés/Infobae

Poncho Zuleta reconoció que no entendía la razón de la llamada, dado que Michael Jackson no tuvo una gran relación con Colombia, pero Oñate le comentó: “Compadre hay que ser solidarios”. Ante la insistencia de su compadre, lo único que tuvo por responderle fue: “Este pendejo qué va a saber quién soy, si Michael Jackson no supo que Colombia existía, ese man estaba en otro cuento”.

Ante la negativa de Zuleta por la muerte del colega, Oñate aprovechó para revelarle la verdadera razón por la que lamentó la muerte de Michael Jackson: “Compadre, él era oñatista” sentenció el intérprete de Nunca comprendí tu amor, Mujer marchita o Se te fueron las luces.

Michael Jackson pudo presentarse en Colombia

En 1992, una noticia publicada por El Tiempo generó gran expectativa sobre una posible llegada de la gira mundial de Michael Jackson al país. Luego del éxito de su álbum Dangerous, se especulaba que el tour llegaría por primera vez a América Latina.

La emoción por una posible presentación del artista estadounidense creció en ese momento cuando el encargado del mercado de Pepsi para Colombia, Pedro Felipe Scarpetta, explicó que la compañía tenía “muy buenas posibilidades”, debido a su estrecha relación con la música.

“Tenemos muy buenas posibilidades porque acá hemos estado metidos con la música y en eso tenemos poca competencia en Latinoamérica”, aseguró el empresario.

En 1992, la visita del artista estadounidense generó gran espectativa entre sus seguidores en Colombia - crédito Quique/EFE

Al final, el concierto nunca se llegó a celebrar en suelo colombiano, por lo que se especuló que varias razones habrían impedido que Jackson presentara su Danguerous en el país.

Las razones por las que Colombia no estuvo en la agenda de Michael Jackson van desde que el equipo de producción del concierto no logró contactar al personal del Rey del Pop hasta limitaciones logísticas para la presentación del cantante, dado que utilizaba un escenario de grandes proporciones.

Pero, una razón fue la que más llamó la atención, dado que estaría relacionada con un encuentro que tuvo el hermano del cantante, Randall Jackson, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con El Tiempo, el hermano del Rey del Pop fue retenido durante unas ocho horas por el ELN mientras transitó por la carretera que une a Bucaramanga (Santander) con la costa Caribe.