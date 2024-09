Así fue el ‘Tiny Desk’ de Juanes para inaugurar el mes de la Herencia Latina en los Estados Unidos

Juanes fue escogido para cantar en 'Tiny Desk' para rendir homenaje al mes de la herencia hispana - crédito Ángel Medina G/ EFE

Con motivo de la celebración del Mes de la Herencia Latina, el cantautor colombiano Juanes fue invitado a interpretar sus mayores éxitos en Tiny Desk; inauguró la celebración y es el primer artista de una serie de cantantes latinos que se presentarán durante todo el mes.

El Tiny Desk es un espacio que ha ganado popularidad en los últimos años organizado la estación de radio NPR Music, donde los artistas cantan sus mayores éxitos acompañados por instrumentos en vivo. En este pequeño concierto organizado desde el 2008 en las oficinas de la estación radial, han cantado estrellas de la música como Adele, Mon Laferte, Dua Lipa, Justin Timberlake e incluso Karol G.

En esta oportunidad, el turno fue para Juanes, quien, durante 23 minutos, cantó sus mayores éxitos como: A Dios le pido, La luz, Nada valgo sin ti, entre otras, con las que recordó a sus fanáticos los éxitos del 2000 que lo convirtieron en la estrella latina que es hoy.

El colombiano cantó sus mayores éxitos en el concierto de 23 minutos - crédito @juanes / Instagram

El video, que ya cuenta con más de 60 mil vistas en YouTube, fue destacado por la revista The Rolling Stone, donde hablaron de la versatilidad del colombiano y su irremplazable aporte a la música latina.

Además, la revista también explicó que con el propósito de rendir tributo al idioma, el espacio pasará de llamarse Tiny Desk a ser nombrado El Tiny durante el mes.

“Desde el momento en que la superestrella colombiana Juanes empezó a cantar Nada tengo sin tu amor, sabíamos que estábamos en frente de algo especial”, escribió la estación de radio en el canal oficial de YouTube.

“Él normalmente se presenta en arenas y estadios alrededor del mundo, pero decidió traer sus composiciones más personales al Tiny Desk”, el punto más alto de su presentación fue cuando cantó La Luz, un merengue dominicano, que la gente corea cada que lo interpreta. Pero la sorpresa fue cuando bajó el tono al cantar A Dios le pido, tema con el que demostró cómo la música maneja su vida”, añadió NPR Music.

Fanáticos latinos y norteamericanos destacaron al talento del colombiano - crédito @juanes / Instagram

El video atrajo una gran cantidad de comentarios en el que celebran la interpretación del colombiano, además de atraer a públicos de habla no hispana que aseguraron no entender lo que cantaba, pero aun así, disfrutaron del performance. “Muy merecido este Tiny Desk de Juanes, Colombia en la casa papá”, “La mejor manera de comenzar el mes de la herencia hispana! Saludos from NYC”, “Tan lindo y talentoso que es Juanes!!!”, “Increíble!! Juanes ha envejecido como un buen vino!”, “Juanes siempre es maravilloso, es un músico integral, admiración total por Juanes”, fueron algunos de los comentarios.

Otros comentarios publicados en inglés aseguran que Juanes ha sido uno de los artistas que les ha ayudado a entender y hablar mejor el español, además confesaron que los éxitos de Juanes, como A Dios le pido, es uno de los mayores hits en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Juanes y Karen Martínez hablaron de su crisis matrimonial

En la primera semana de septiembre, la esposa de Juanes, Karen Martínez, reveló en medio del pódcast El Mundo del Sí, algunos problemas matrimoniales que tuvo durante su matrimonio y por los cuales se tuvo que separar durante un tiempo del cantante.

“Mi carrera y la de Juan empezaron a crecer demasiado rápido, y en un punto de la vida de pronto nos desencontramos. Ahí entendí que uno nunca puede dejar de ser quien uno es, cuando uno se separa, llega el momento en que se para a preguntarse: ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí?, ¿Qué he hecho todo este tiempo? ¿Me olvidé de mí?”, dijo Karen.

Karen Martínez habló de sus crisis matrimonial junto a Juanes - crédito @juanes/IG

Aunque por algunos años rondaron especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte del cantante, en el pódcast la actriz y modelo no ahonda en detalles, solo asegura que hubo un momento en el que se dejaron de entender.

“Hicimos los ajustes necesarios. El perdón fue necesario, pero el amor también. Yo creo que, si hay amor y respeto mutuo, todo el resto se puede. A partir de ahí cambió todo porque empezamos a apostarle por el ‘sí quiero y sí puedo’. A lo mejor hay quien se queda en el intento, pero hay otros casos como el mío, que ya llevo 23 años”, añadió la presentadora.