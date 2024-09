Estiwar G denunció nuevo método de estafa a través del celular: “su amigo ñero que los cuida para que no los roben”

El influencer es reconocido por su particular contenido de gastronomía callejera - crédito Monta Infobae (RCN/Captura de pantalla)

El exparticipante de Masterchef Celebrity y creador de contenido para redes Estiwar G, a través de sus redes sociales compartió la denuncia de una estafa que le intentaron hacer mediante un mensaje de texto que le llegó a su celular.

El influencer afirmó que a través de un mensaje en el que fingían conocerlo le enviaron un link con el que pretendían hackear su dispositivo móvil.

“Socio, me iban a robar, póngale cuidado para que no le vaya a pasar esto a usted, papi, marque este mensaje que me llegó hace dos horas: ‘No es sabido nada de ti desde que te fuiste. Aún te acuerdas de mí mi WhatsApp tatata” y ponle un link perro, podemos ver que es un de un número todo visajoso como si fuera de una empresa ñero”.

De acuerdo con Estiwar el objetivo del mensaje era poder acceder a la información que había desde el teléfono para así cometer cualquier clase de fraudes, estafas e inclusive extorsiones. El creador de contenido le envió un mensaje a sus seguidores para estar alerta con este tipo de modalidades delincuenciales.

“Nunca los habrán, de ahí lo pueden hackear, lo pueden clonar, le pueden sacar información, de ahí le pueden clonar el WhatsApp pa pedirle plata prestada a sus contactos, nunca habrán esos mensajes, cero”.

Finalmente el personaje de redes invitó a enviar esa información a los adultos mayores y las personas que puedan estar más expuestas a las nuevas modalidades de estafa que crean los inescrupulosos delincuentes.

“A esas personas que son más proclives a caer en este tipo de estafas a sus parceros a sus familiares, papi, porque se pueden es ir embalando, se cuidan ese ‘tamaguchi’. Y recuerden que les habló su amigo ñero que siempre nos va a ayudar para que no lo robe perrito, llegue llegue yogo yogo”.

Cuál es ese tipo de modalidad

La modalidad de estafa que describió Estiwar G es conocida como phishing o smishing (cuando se realiza a través de mensajes de texto). En este tipo de estafa, los delincuentes envían mensajes fraudulentos que parecen provenir de personas o empresas legítimas. El objetivo es engañar a las víctimas para que hagan clic en un enlace malicioso, con el fin de obtener acceso a sus dispositivos o robar información personal, como credenciales de cuentas bancarias, contraseñas o incluso clonar aplicaciones como WhatsApp para cometer fraudes o extorsiones.

Es una práctica muy común, ya que el enlace suele dirigir a páginas falsas que simulan ser legítimas o instalan malware en el dispositivo.

Para evitar ser víctima de la modalidad de estafa conocida como smishing o phishing, es crucial seguir una serie de recomendaciones de seguridad que han sido emitidas por expertos y autoridades judiciales en Colombia.

En primer lugar, desconfiar de cualquier mensaje que llegue de números desconocidos, especialmente si el contenido parece alarmante o urgente. Los delincuentes suelen emplear tácticas que buscan generar miedo o curiosidad, como notificaciones de deudas pendientes, premios inesperados o la falta de contacto prolongado.

Nunca hacer clic en enlaces enviados en estos mensajes. Aunque puedan parecer legítimos, los enlaces pueden redirigir a páginas falsas que roban información personal o instalan malware en el dispositivo. Si recibe un mensaje de una empresa o entidad que utiliza, es mejor comunicarse directamente con su servicio de atención al cliente por canales oficiales.

Verificar siempre la autenticidad de los remitentes. Los estafadores pueden utilizar nombres similares a los de empresas reconocidas o usar números que aparentan ser de instituciones confiables. Es fundamental no responder ni proporcionar información personal a través de estos medios.

Finalmente, mantener el dispositivo actualizado con las últimas versiones de software y aplicaciones de seguridad es esencial para protegerse de posibles vulnerabilidades. Instalar y activar herramientas de seguridad como antivirus y sistemas de detección de amenazas en su móvil también es recomendable.

En caso de recibir un mensaje sospechoso, se recomienda reportarlo a las autoridades competentes y eliminarlo de inmediato. Con estas medidas, se puede reducir significativamente el riesgo de ser víctima de estas estafas.