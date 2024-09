El cantante Freddy Burbano ha vuelto a la escena pública después de dos años del trágico accidente en el que estuvo implicado

El 9 de julio de 2022 en la localidad de Puente Aranda el cantante de música popular se vio implicado en un accidente de tránsito en el que lamentablemente perdió la vida Karen Molina, una joven de 22 años. - crédito @FreddyBurbanoOficial/Instagram

En la madrugada del 9 de julio de 2022, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, ocurrió un trágico accidente de tránsito.

Freddy Burbano, conocido cantante de música popular, se convirtió en el centro de atención mediática tras verse involucrado en una colisión que terminó con la vida de Karen Molina, una joven de 21 años que viajaba en un taxi que Burbano impactó.

La Fiscalía General de la Nación reveló que el accidente fue resultado de una serie de factores determinantes. Entre ellos, el grado 3 de embriaguez que arrojó la prueba de alcoholemia realizada al artista y el exceso de velocidad con el que se movía el taxi en el momento del accidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Inicialmente, el cantante enfrentó cargos de homicidio doloso eventual, pero estos fueron modificados a homicidio culposo agravado, una categoría que implica una menor condena potencial, pero que no exime de la responsabilidad.

Dos años y tres meses después de aquel fatídico evento, Burbano ha reaparecido ante los medios de comunicación, haciendo un balance de su situación actual y reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones.

Según la Fiscalía General de la Nación, el deceso de la joven habría sido resultado de varios factores determinantes, entre estos el grado 3 de embriaguez que arrojó la prueba de alcoholemia al artista, así como el exceso de velocidad con el que, al parecer, se movilizaba el vehículo de servicio público - crédito @Utrews/X

En una reciente entrevista con La red, el artista se mostró abatido, pero dispuesto a enfrentar la realidad de su situación.

“Esto es un proceso bastante complejo y estamos esperando nuevas fechas de audiencia. Estamos trabajando así y a la espera de lo que diga el juez”, comentó Burbano, quien ha mantenido disposición a enfrentar el proceso judicial.

El cantante también expresó el impacto personal y profesional que el accidente ha tenido en su vida.

“Todavía estamos afectados, sobre todo emocionalmente, porque mi familia sufre mucho con este tema. Económicamente también estoy muy golpeado porque todo se vino al piso: contratos y conciertos. Incluso, hay gente que todavía piensa que estoy en la cárcel y eso afecta bastante”, agregó Burbano.

La pérdida de ingresos y la percepción pública negativa han sido desafíos para el artista, quien ha tenido que adaptarse a nuevas realidades económicas, cobrando menos del 50% de lo que solía recibir por sus presentaciones.

La malas decisiones llevaron al canante afrontar un proceso penal por la muerte de Karen Molina por conducir en estado de embriaguez - crédito @mapadelosfamosos/Instagram

A pesar de las adversidades, Freddy Burbano se ha comprometido a continuar con su carrera musical y ha anunciado que trabaja en nuevos proyectos que le permitan recuperar su lugar en la industria. Sin embargo, no ha eludido la responsabilidad de sus acciones.

“Acepto que me equivoqué, pero pienso también que no es 100 % mi responsabilidad. Hay varias cosas que la gente no sabe y piensa que fui el total culpable, pero no saben que el taxista iba a cierta velocidad”, afirmó el cantante. Su declaración revela una tentativa de matizar su papel en el accidente y busca compartir la responsabilidad con otros factores involucrados.

El caso ha tenido múltiples aristas, incluyendo la reacción de la familia de la víctima y el proceso judicial que sigue su curso. La defensa de los familiares de Karen Molina ha expresado su descontento con el cambio en los cargos y ha rechazado las propuestas de acuerdo de la defensa de Burbano. En contraste, la defensa del cantante ha mostrado interés en llegar a un acuerdo económico con la familia de Molina, buscando una compensación por el daño causado.

El informe de la Fiscalía establece que Freddy Burbano, bajo los efectos del alcohol, conducía su vehículo a una velocidad extremadamente alta, 140 km/h en una zona donde el límite era de 30 km/h. Por su parte, Carlos Arturo Díaz Plazas, el conductor del taxi en el que viajaba Molina, también fue imputado por homicidio culposo debido a su exceso de velocidad y a la infracción de un semáforo en rojo. La colaboración de estas circunstancias contribuyó al trágico desenlace del accidente.

“Esto es un proceso bastante complejo y estamos esperando nuevas fechas de audiencia. Estamos trabajando así y a la espera de lo que diga el juez. He puesto la cara, he hablado con la familia y con la mamá de Karen, pero es algo que hay que saber llevar. Esperar que, con la bendición de Dios, todo salga de la mejor manera para todos”, expresó Freddy Burbano - crédito @laredcaracol/Instagram

Además de este caso, Burbano tiene un historial judicial complicado. Anteriormente, enfrentó una condena de dos años por extorsión en Guamo, Tolima, de la cual se benefició de una suspensión condicional de la pena. También ha estado implicado en un caso de fraude relacionado con la falsificación de documentos y el despojo ilícito de una propiedad, lo que añade una capa adicional de controversia a su carrera.

Freddy Burbano, ahora en busca de una segunda oportunidad, enfrenta un futuro incierto pero se esfuerza por avanzar tanto en su vida personal como profesional. Mientras el proceso judicial continúa, el cantante sigue adelante, esperando que el tiempo y sus esfuerzos puedan redimirlo en el ojo público y en su carrera musical.