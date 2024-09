El emotivo, pero contundente mensaje que Béele compartió a su hijo por su cumpleaños

El cantante aseguró que no pudo pasar tiempo con el menor de un año, porque su familia no se lo permitió - crédito @beele/Instagram

Algunos dicen que la venganza es un plato que se sirve frío y esta, al parecer, sería la jugada más reciente que tuvo la expareja de Beéle. En una reciente publicación del cantante, habría enviado un contundente mensaje a Camila Rodríguez, pues no le habría permitido pasar junto a su hijo el cumpleaños, una fecha especial para cualquier padre de familia.

Desde que el artista engañó a la creadora de contenido con Isabella Ladera, ha sido bastante severa con el hecho de no relacionarse con el padre de sus dos hijos. Sumado a esto, se ha sentido incómoda con el hecho de que constantemente se vea involucrada en las indirectas que el intérprete de temas como Loco, Morena y Calor hace en las diferentes publicaciones que realiza.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La pareja lleva varios meses juntos y han sido blanco de críticas en redes sociales - crédito @Isabella.ladera/@beele/Instagram

A través de una publicación en sus InstaStories, Beéle escribió un extenso mensaje para su hijo menor, Paolo, teniendo en cuenta que no pudo pasar el cumpleaños junto a él por las diferencias con su expareja. En el texto, el artista aseguró que desde la distancia llevaba a sus dos retoños en el corazón y que “ni a tu familia paterna ni a mí, se nos permitió acompañarte”.

“A pesar de la distancia y el inmenso dolor que eso me causa, a ti y a tu hermano los llevo siempre en mi corazón, son mi mayor tesoro en la vida. Por circunstancias de la vida ni a tu familia paterna ni a mí se nos permitió acompañarte, pero quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, hubiese dado lo que fuera por poder compartir este primer añito de vida contigo, pero espero que las personas que hoy le rodean te llenen de todo el amor y felicidad que te mereces”, mencionó el reguetonero.

Beéle terminó con Camila Rodríguez por cuenta de una infidelidad con Isabella Ladera - crédito redes sociales

Pero esto no fue lo único que quiso decir el barranquillero en sus palabras de afecto hacia su hijo menor, pues también aprovechó la oportunidad de hacer un pequeño espacio para todo lo que se ha hablado sobre la infidelidad con Ladera. Agregó que en algún momento de la vida, distinto a lo que le hayan dicho espera poder contarle su versión de la historia con la joven modelo.

“Espero algún día poder contarte la versión de mi historia y explicar que en la vida hay cosas más valiosas que los lujos y el dinero. Siempre vas a poder contar conmigo, daría mi vida por la tuya o la de tu hermano”. Concluyó diciendo que su mayor sueño es poder verlo nuevamente para festejar como se debe su cumpleaños, el primer año de vida del menor de sus hijos: “Recuerda que ustedes son el motor de mi vida. Los amo con todo mi corazón”.

Beéle e Isabela Ladera confirmaron su relación en una publicación de Instagram - crédito @Isabella.ladera/@beele/Instagram

Al final de la publicación, el barranquillero compartió un video de su pequeño hijo acompañado de la frase “See you soon – Te veo pronto”, lo que conmovió a sus millones de seguidores, que no dudaron en reaccionar con contundentes mensajes: “Carta a la opinión pública porque sabemos que el bebé no sabe leer”; “por lo menos Nodal se inventó una excusa y allá cayó con Cazzu el día del cumple de su bebé”; “excusas, porque ese mismo día estaba con la otra tomándose fotos”, entre otros.

Beéle e Isabella Ladera le hacen el quite a los comentarios negativos

Ante los miles de insultos y mensajes en contra de la publicación, el cantante de Morena envió a los usuarios en sus historias de Instagram un contundente mensaje. “Dios los bendiga, les recuerdo que hay que dejar quieto al que está quieto”.

Isabella Ladera también reaccionó a las críticas en la misma red social en la que fue atacada, explicando que no subió las fotografías con alguna intención extraña. “De este lado no hay maldad ni males intenciones, se los puedo prometer”.