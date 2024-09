CNE sesionará desde su sede para analizar formulación de cargos a Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que la formulación de cargos del CNE es una arbitrariedad - crédito Carlos Ortega/EFE y Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) retomará este lunes 16 de septiembre de 2024 el análisis de la ponencia que formula cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntamente haber excedido los topes legales de financiación.

Esta decisión, que ya está oficializada en el orden del día que compartió el órgano regulador, se adoptó tras múltiples controversias y en medio de un tenso ambiente político.

Al respecto, el medio El Espectador informó que, aunque inicialmente se consideró cambiar la ubicación para garantizar la seguridad de los magistrados, finalmente se decidió llevar a cabo la sesión en la sede de la entidad en Bogotá, por lo que la presidenta del tribunal, Maritza Martínez del Partido de La U, declaró a dicho diario: “Vamos a sesionar en nuestra sede, esperamos que nos den todas las garantías de seguridad. Lo hemos coordinado con la Policía”.

La ponencia, que sugiere formular cargos a la campaña del presidente, fue elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. La sesión está programada para iniciarse a las 11 de la mañana.

Según el medio citado, la defensa del jefe de Estado había solicitado al CNE abstenerse de votar hasta que se resolvieran pronunciamientos de fondo en otras instancias que buscan proteger lo que consideran una afectación al fuero presidencial, no obstante, el propio Consejo Electoral aseguró que en ningún momento han tenido la intención de cuestionar esta figura.

Documento oficial del Concejo Nacional Electoral - crédito CNE

Por otro lado, en respuesta a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, que calificó a los magistrados del CNE de “mafiosos y corruptos” por investigar las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, el tribunal electoral rechazó contundentemente estas afirmaciones y a través de un comunicado emitido por el tribunal se aclaró que sus acciones se enmarcan en el cumplimiento de sus funciones.

“El Consejo Nacional Electoral, ante las reiteradas declaraciones del señor presidente de la República, que son de conocimiento general, aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes”, señala el documento.

Asimismo, el tribunal hizo hincapié en que la investigación fue ratificada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en sus más recientes fallos: “En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial”, se explicó en el comunicado.

El presidente Petro, sin embargo, no se quedó callado y continuó atacando al ente electoral a través de su cuenta de X: “Quien me despojó de mi fuero fueron tres magistrados que rompieron las sentencias constitucionales sobre fuero presidencial y conflicto de competencias”, escribió y señaló que el tribunal no tiene la autoridad para investigarlo: “Ahora el CNE, con mayoría política de quienes derrotamos en las elecciones, hará un juzgamiento del presidente inconstitucional, y el ponente es un sindicado amigo de Uribe”.

Luis Ernesto Gómez defendió al CNE

En respuesta a las acusaciones de Petro de un supuesto “golpe de Estado”, diversas figuras políticas han expresado sus opiniones. Por ejemplo, Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior para la Participación e Igualdad de Derechos, recordó que el CNE también investigó las campañas de los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos.

En su cuenta de X, Gómez comentó: “Presidente @petrogustavo, el CNE investigó la financiación de las campañas de sus antecesores Duque y Santos. Ellos ejercieron su defensa en el marco de la institucionalidad, sin hablar de golpes de Estado”. A esto, Petro respondió con un lacónico “no confunda”.

Luis Ernesto Gómez cuestiona las críticas del presidente Petro al CNE - crédito @LuisErnestoGL

Gómez también señaló que, si el CNE actuara de manera irregular, Petro podría impugnar la decisión ante el Consejo de Estado y recordó que este tribunal previamente amparó los derechos de Petro al declarar ilegal la destitución efectuada por el exprocurador Alejandro Ordóñez cuando Petro fungía como alcalde de Bogotá.

Adicionalmente, Gómez sugirió que el presidente debería defenderse en el Congreso de la República, dado que este es “su único juez”. En sus declaraciones, subrayó que Petro, por su cargo, debería ser el primero en respetar las instituciones y procedimientos legales establecidos.