Mayra Nevárez fue declarada culpable de la muerte de Justin Santos, hermano del cantante urbano Arcángel

Justin Santos fue asesinado la madrugada del 21 de noviembre de 2021 mientras se transportaba en un vehículo tipo Can-am - crédito justinprrra/Instagram

En la tarde del jueves 12 de septiembre de 2024, Mayra Enid Nevárez Torres fue encontrada culpable del asesinato de Justin Santos, hermano del cantante de música urbana, Austin Santos, conocido como Arcángel.

En el Tribunal de Caguas, la jueza Wanda Cruz Ayala confirmó que la madrugada del 21 de noviembre de 2021, la acusada manejó su vehículo de manera negligente y bajo los efectos del alcohol, ocasionando así la muerte del familiar del artista.

“Antes que todo quiero ofrecer mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos del señor Justin Rafael Santos Delanda, que descansa en paz”, comenzó por comentar la juez antes de dar el veredicto.

Aunque la sentencia será dictada el 7 de noviembre de 2024, el veredicto, emitido por la jueza Cruz Ayala del Tribunal de San Juan, declaró a Nevárez Torres culpable de violar la Ley de Vehículos y Tránsito, así como de manejar en estado de embriaguez y con negligencia temeraria, resultando en las acciones que ocasionaron la muerte de Santos Delanda y las graves heridas de Keven Monserrate Gandía, su acompañante la noche del incidente.

“Luego de una evaluación serena, justa e imparcial, de la totalidad de la evidencia presentada y admitida en el presente caso, este tribunal hace el siguiente pronunciamiento: por infracción al artículo 7.06 de la Ley 22 por ocasionar la muerte de Justin Rafael Santos, el tribunal encuentra a dola Mayra Nevárez culpable”, aseguró la jueza en el último día del juicio.

Ramón Nevárez Andino, abogado defensor, sostuvo la inocencia de su clienta en un juicio que duró casi tres años - crédito MoluscoTV/YouTube

Durante la audiencia, varios datos clave fueron aportados por Monserrate Gandía y la hermana de la víctima, Priscilla Carrasco Santos, dado que ambos brindaron relatos detallados de los hechos ocurridos la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando Nevárez Torres, conduciendo una Hyundai Tucson en sentido contrario de la movilidad y a exceso de velocidad por el puente Teodoro Moscoso, impactó el vehículo tipo CanAm en el que viajaban Santos Delanda y Monserrate Gandía.

El veredicto se basó, en gran medida, en las evidencias presentadas por los fiscales Edmanuel Santiago Quiles, Luis Valentín Córdova y Jesús Torres González, adscritos a la Fiscalía de San Juan.

Uno de los puntos cruciales del juicio fue la prueba de alcoholemia, que indicó que Nevárez Torres tenía un 0.29% de alcohol en la sangre, casi cuatro veces el límite permitido por la Ley 22 de tráfico de Puerto Rico.

La defensa, liderada por el licenciado Ramón Nevárez Andino, intentó cuestionar la veracidad de que su clienta manejaba el vehículo y señaló presuntas violaciones a los derechos de esta.

El cantante dedicó un tatuaje en su pecho y abdomen en honor a su hermano asesinado - crédito: arcangel/Instagram

No obstante, la evidencia acumulada, en la que se incluyó el testimonio del patólogo forense Francisco Cortés Rodríguez, que detalló las severas heridas de Santos Delanda durante la autopsia, respaldaron la culpabilidad de Nevárez Torres.

Un hecho curioso fue que el proceso judicial enfrentó interrupciones, como la ocasionada por la falta de servicio eléctrico en la mañana en el Tribunal de San Juan, lo cual llevó a mover la sesión a la tarde en el Tribunal de Caguas; sin embargo, esta situación no impidió que se presentaran todos los testimonios necesarios y se llegara a una resolución final.

“No volverán a ser injustos más nunca”

El caso por el asesinato del hermano del cantante de música urbana se convirtió en mediático desde el primer momento luego de que se conocieran los videos de seguridad del puente Todoro Moscoso en los que se puede apreciar que Mayra Nevárez Torres manejó el vehículo en contraflujo.

Desde ese momento, el propio Arcángel pidió justicia por su hermano, dado que, entre las inconsistencias por parte de la justicia, en julio de 2023, la magistrada Nerisvel Durán decidió suprimir y no tener en cuenta la prueba de alcohol que se le practicó a Nevárez la noche del accidente.

A través de su cuenta de Instagram, el artista describió como mediocre el sistema de justicia de Puerto Rico - crédito: arcangel/Instagram

Al respecto, el cantante de éxitos como La Jumpa, Me prefieres a mí o Aparentemente, reaccionó en sus redes sociales asegurando que el mundo conocería lo mediocre que es el sistema de justicia en Puerto Rico y sentenciando que no volverán a ser injustos nunca más.

“El sistema le falló a mi madre que confiaba en él, entonces me toca enseñarle al sistema. Infelices HIJOS DE LA GRAN PUTA! Yo nunca he creído en ustedes, pues mi sistema es otro! Con ustedes haré un experimento social, y Les juro por la memoria de mi glorioso hermano y todas las personas que aún esperan justicia, que de esta no volverán a ser injustos más nunca. El mundo Sabrá lo mediocre que es el sistema judicial de PUERTO RICO”.