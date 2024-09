La Segura volvió a tener complicaciones de salud: “Estoy desesperada”

La Segura utiliza el ‘bloqueo’ para alivio temporal ante el dolor por inflamaciones - crédito @la_segura/Instagram

Natalia Segura, conocida en las redes sociales como La Segura, volvió a ser noticia debido a los problemas de salud que enfrenta desde que fue víctima de un ataque con arma de fuego en 2013, en su ciudad natal, Cali.

Con casi 10 millones de seguidores en Instagram, la exparticipante del reality La casa de los famosos Colombia, suele compartir detalles de su vida personal y profesional, incluyendo sus recurrentes sufrimientos por los dolores que le causa las secuelas que le dejó el atentado.

“Para quienes conocen mi historia, saben que tengo hace casi 9 años un trauma raquimedular por dos impactos de bala que me dejaron en ese entonces sin la movilidad de mis piernitas (gracias a Dios y a un milagro volví a caminar). Pero claramente después de eso quedaron muchas secuelas con las que tengo que vivir y lidiar todos los días de mi vida y, aunque no ha sido fácil, me siento muy agradecida porque hoy puedo contar MI TESTIMONIO de un verdadero milagro!”, escribió en una publicación.

El 23 de noviembre de 2013, la caleña fue impactada por una bala perdida que la dejó sin movilidad en las piernas durante varios meses. Después de una ardua recuperación, logró volver a caminar, aunque con secuelas que todavía la afectan.

“He aprendido a vivir con el dolor, trabajar con él y ser feliz, aunque claramente no lo quiero conmigo. Pero después de que me deje vivir y hacer mi vida lo más normal que puedo, con eso me basta para estar agradecida con Dios”, expresó en una de sus publicaciones.

Debido a este accidente, la empresaria padece de inflamaciones que le causan dolor insoportable, obligándola a someterse a un procedimiento que ella llama ‘bloqueo’. Según explicó en sus redes sociales, este tratamiento le proporciona alivio temporal al dolor.