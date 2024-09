Catalina Robayo habló de cómo le va con la lactancia y reveló lo que está haciendo para tener leche materna en casa

Catalina Robayo mostró el aparato que usa para extraer la leche materna y contó cómo le va con su primer bebé - crédito @catalinarobayo/IG

La ex reina de belleza, modelo y presentadora Catalina Robayo compartió uno de los momentos más emotivos de su vida con sus seguidores, pues presentó oficialmente a su hija Gaia Añez Robayo.

A través de sus redes sociales, Robayo mostró por primera vez el rostro de su bebé, nacida el pasado 17 de julio, un evento que ha llenado de alegría tanto a la presentadora como a su esposo, el empresario Juan Añez, con quien vive en Miami, Estados Unidos, desde hace algunos años.

La llegada de Gaia fue anunciada por la pareja con un emotivo post en el que confirmaron públicamente que estaban esperando a su primera hija. Desde entonces, Catalina y su esposo han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a la exposición de su vida privada, limitando las apariciones públicas y reservando los momentos más íntimos para su círculo cercano, especialmente lo que tiene que ver con su bebé.

Sin embargo, la reciente publicación de imágenes de Gaia en su cuenta de Instagram fue el gesto que sus seguidores habían estado esperando con ansias. Por eso, las llenaron de elogios y mensajes positivos.

Esta fue la foto que publicó Catalina Robayo para presentar a su hija - crédito @catalinarobayo/IG

“Gaia, cada pedacito de ella es un pedacito de cielo”, escribió Catalina Robayo en su publicación, acompañada de otro par de fotografías que muestran partes de la bebé y lo enamorada que está de su hija.

Pero no solo esa revelación está llamando la atención del público, pues la modelo y empresaria, en la tarde del 12 de septiembre, confesó que está haciendo para tener el banco de leche materna para Gaia Añez Robayo.

De acuerdo con sus declaraciones, en los últimos días consiguió un extractor que le recomendaron algunas seguidoras, el cual le ha funcionado a cabalidad para extraerse la leche, mientras realizar otras actividades, como salir a trabajar, entre otros.

“Todas esas mamás que me recomendaron este extractor y que me dijeron que sí lo comprara porque yo estaba dudosa, debo decirles que gracias, la verdad es que no es el extractor que me saca hasta la última gota de leche. Tengo otro en la casa que es el que me encanta. Pero este me permite salir, trabajar y optimizar el tiempo”, empezó diciendo Catalina Robayo.

En el mismo video subido en sus historias de Instagram, contó cómo lo está usando y qué es lo que hace para que le rinda la jornada y al tiempo esos temas de mamá.

“En las reuniones me lo pongo, o por ejemplo ahorita que estoy a 26 de mi casa, pues me lo pongo, a manejar y llego a la casa con lechita”, explicó Robayo.

Catalina Robayo reveló cómo hace para extraerse leche durante el día - crédito @catalinarobayo/IG

Así mismo, aprovechó para hablar sobre lo que han sido estos tres meses con su bebé, pues le ha tocado hacer un cambio en su agenda, en sus actividades y ajustarse para poder cumplir con todo. Pero reveló que su hija llegó para enseñarle más de lo que pensaba y contó más detalles al respecto.

“Este tema de la lactancia uno tiene que ser muy organizado y uno tiene que llevar cuanto zaperoco: que la neverita, que yo no sé qué, pero vale toda la pena del mundo. Además, cuando uno es bendecido y afortunado, porque la verdad es que yo a veces siento que eso es medio una lotería, el de uno ser buen productor de leche y darle lechita a su bebé. ¿Pero qué toca hacer diez mil cosas? Oigan, toca hacer diez mil cosas. Yo el 17 de este mes mi bebé cumple 3 meses y siento que ya estoy viendo la luz en una cantidad de cosas, pero el tema de la organización es lo que más me pone a prueba. O sea, a mí me dio un hijo la vida para organizarme”, aseguró Catalina Robayo.