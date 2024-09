Ni secuestro ni guerrilleros: el ganadero Esteban Urueta habría sido asesinado por el administrador de su finca por un robo de ganado

Esteban Urueta, ganadero de Córdoba, fue encontrado muerto en Ciénaga de Oro - crédito Fedegan

Esteban Urueta González, reconocido ganadero de Córdoba, fue encontrado muerto en una zona rural del municipio de Ciénaga de Oro el martes 10 de septiembre.

Urueta había sido reportado como desaparecido dos días antes, y las autoridades locales confirmaron que su deceso se trata de un homicidio. Hasta el momento, las pesquisas indican que el crimen podría estar vinculado a disputas internas relacionadas con la administración de sus propiedades ganaderas.

En una entrevista en el programa Mañanas Blu de Blu Radio, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, informó sobre los avances en la investigación. Según Zuleta, una de las principales hipótesis apunta a un conflicto por la desaparición de ganado en las fincas de Urueta.

Indicó que Cristian Petro, administrador de la finca, se encuentra bajo la lupa de las autoridades, aunque por ahora no se han presentado pruebas que lo vinculen directamente a grupos armados ilegales o un posible secuestro.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, dijo que el principal sospechoso de la muerte de Esteban Urueta es su capataz - crédito @erasmozb/Instagram

“No fue un secuestro, como lo han manifestado algunos medios de comunicación, no son temas de grupos al margen de la ley, hasta el momento lo que se presume es un tema interno, con un administrador de la finca por un tema de ganado, es lo que se presume hasta el momento”, reveló el gobernador de Córdoba a Blu Radio.

Zuleta mencionó que el ganadero Estaban Urueta había reportado la desaparición de varios animales de su propiedad antes de su muerte, situación que no había sido formalmente denunciada ante la policía. Estas ausencias de denuncias podrían estar relacionadas con el temor a represalias en la región, un fenómeno que el gobernador instó a modificar, llamando a la población a reportar cualquier irregularidad para facilitar la labor de esclarecimiento por parte de las autoridades.

“Al parecer fue un asesinato en una de las propiedades de Esteban Urueta donde tenían un ganado que habían manifestado anteriormente. Como que le había dicho a su familia, a sus cercanos sobre la desaparición de parte de su ganado”, agregó Zuleta.

Del mismo modo, el mandatario cordobés indicó que el joven ganadero no había reportado el robo de las reses, según se lo manifestaron las autoridades pues no tenían registros de dicho hurto.

“No había denuncia alguna de esto, no había denuncia de ningún tipo de extorsión, es lo que hasta el momento conocen y manifiestan las autoridades ayer en el consejo extraordinario de seguridad”, añadió Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba.

Entre tanto las autoridades informaron que junto al cadáver del ganadero, se encontraban dos cuerpos más, los cuales no han podido ser identificados pero se presume que fueron dos empleados de Urueta que lo acompañaban a ver que sucedía con el ganado aparentemente robado.

Además, el mandatario comentó sobre testimonios de la comunidad que sugieren que los cuerpos podrían haber sido incinerados. Aunque esta información aún debe ser confirmada por las investigaciones forenses, equipos especializados del CTI y la Policía Nacional ya se desplegaron en toda la región para recolectar todas las pruebas posibles.

Por medio de su cuenta de X el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, dio el nombre del que sería el principal sospechoso de este crimen que tiene consternada a toda la comunidad del departamento de Córdoba.

Presuntas disputas internas en las propiedades de Urueta podrían estar vinculadas con el asesinato del ganadero - crédito @jflafaurie/X

“Hoy nos despertamos con la pesadilla que este empresario exitoso de Sucre fue presuntamente asesinado por Cristian Petro quien le tenía un ganado al partir con un faltante de 700 animales. Además de ladrón asesino. Sus dos compañeros fueron quemados”, mencionó el presidente de Fedegan en sus redes sociales.

Ante esto el mandatario cordobés indicó que aunque quisiera asegurar que el administrador de la finca fue el autor del asesinato, no lo puede hacer hasta tanto las autoridades no confirmen la información a partir de las pruebas recogidas.

“Se presume, al parecer son problemas que tenía con el administrador, pero yo soy el gobernador del departamento de Córdoba, primero como vuelvo y te digo, a mi me duele mucho por la familia y me pongo en los zapatos de la familia, y quisiera decir cosas pero no puedo decirlas hasta tanto las autoridades competentes sean las que digan, cómo fue, qué fue lo que pasó y podamos esclarecer los hechos”, dijo Zuleta.

Camioneta abandonada en la finca del ganadero cordobés Esteban Urueta en una de sus propiedades - crédito 109,2 mil publicaciones/X

Así mismo, se reportó la desaparición de dos empleados de la finca, lo que incrementa la complejidad del caso y el nivel de incertidumbre entre los lugareños. Zuleta reiteró la necesidad de la colaboración entre la Gobernación, los alcaldes, la Policía y el Ejército para afrontar este tipo de delitos y proporcionar seguridad en las zonas rurales del departamento de Córdoba.

La comunidad de Ciénaga de Oro y el resto del departamento se encuentran conmocionados por este trágico suceso. Mientras tanto, las autoridades no han escatimado esfuerzos para esclarecer los motivos y los responsables del asesinato de Esteban Urueta y de los hechos aparecidos a su muerte.