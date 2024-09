Rafaella, hija de Marbelle, ‘encendió' las redes sociales con una foto junto a Diego Cadavid

Rafaella Chávez sorprendió con una foto junto a Diego Cadavid - crédito @rafaellamusik/Instagram

Rafaella Chávez, la hija de la reconocida cantante Marbelle, ha seguido los pasos de su madre en el mundo del entretenimiento, destacándose tanto en la música como en la actuación. Ha participado en varias producciones de televisión y ha lanzado algunos sencillos que han tenido un buen recibimiento entre el público.

Además, Rafaella es muy activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Sin embargo, esta vez ‘encendió' las redes sociales después de publicar una fotografía en compañía del actor Diego Cadavid.

La foto de Rafaella y Diego Cadavid

La foto muestra a los actores en una escena en una cama en donde Rafaella está en vestido de baño y Cadavid se muestra asombrado con su figura. Esta actitud del paisa despertó especulaciones de una posible relación entre ellos, pero se conoce que el actor es pareja de la modelo y actriz Laura Aechbold.

Sin embargo, los internautas no tardaron en expresar sus opiniones y teorías, llenando las redes sociales de debates y comentarios al respecto: “¿Ese es Diego Cadavid ?😨”; “Que envidia estar así con Diego Cadavid”; “¿Está con Diego Cadavid?”; “Los dos son muy buenos actores, hermosos”.

A pesar de los comentarios que especulaban una relación entre los actores, Rafaella aclaró que la foto se tarta de una escena de la nueva temporada de la serie Manes, que se encuentra en la plataforma de streaming Amazon Prime Video: “¡Hola! ¿Ya conocen a Teffy? 🙉✨A partir de hoy pueden disfrutar de #MANES 2, por @primevideo vayan a verla y me cuentan. Un proyecto maravilloso y un elenco increíble. 🔥P.DSi, pasamos muy bueno. 🫠😌”, escribió la artista con una serie de fotos de su personaje Teffy.

La actriz interpreta a Teffy en la serie 'Manes 2'

La cantante se mostró emocionada en las redes sociales por participar en la producción, que estrenó su segunda versión el miércoles 11 de septiembre: “Que felicidad hacer parte de este maravilloso proyecto que podrán disfrutar en ‘Prime video’”, escribió en su cuenta de Instagram.

El elenco que regresa para esta segunda entrega incluye a Laura Londoño, Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Natalia Jerez, Brian Moreno, Simón Elías y Juan Fernando Sánchez. Los guionistas Daniel Ayala López y Diego Ayala López, responsables de obras como Los Billis, son los autores de esta temporada, mientras que los productores ejecutivos Daniel Ucrós Londoño y Juan Pablo Posada, conocidos por producciones destacadas.

La felicidad de Rafaella por participar en la serie se habría visto opacada por los comentarios en las redes sociales puesto que algunos usuarios expresaron que la artista había adelgazado mucho: “Ella es muy linda pero se ve muy delgada extremadamente y no se ve bien Rafaela es demasiada linda para estar así”; “Como esta de flaca parece trans”; “Muy hermosa .. pero se está haciendo unos tatuajes muy 🤡”; “Espero que eso sea peluca😢 porque no te dice para nada ese color, te veías más bonita antes”; “Pero por qué tan flacas raquíticas 😢 por qué esa moda tan extrema, bien lindas, pero tan flacas”; “Hermosa 😮 que cambio muy delgada”, son algunos comentarios negativos.

La actriz recibió criticas por parte de los detractores por su figura

La cantante Koral Costa, esposa de Omar Murillo, se pronunció ante los comentarios que recibió la joven actriz: “Si estamos muy acuerpadas que somos muy gordas, si estamos más delgadas que ya muy flacas, lo que debemos hacer es no opinar de los demás”, escribió la creadora de contenido en la publicación de Rafaella.

Asimismo, los seguidores de la hija de Marbelle también la defendieron de los detractores y la felicitaron por su personaje: “Teffy, me imagino el súper personaje que tuviste que interpretar. Razón principal por verme Manes2″; “Se ve super bien con esa silueta delgada más juvenil más elegante“; “Genial 👏👏👏 tu sigue brillando 😍 me encanta ver con el profesionalismo que encarnas tu trabajo”; “Todas quisiéramos tener ese cuerpon, pero aún así no critico y menos a Rafaella que es sencillamente espectacular”; “Eres muy bonita Rafaella 🌹”.