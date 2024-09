Luisa Fernanda W y Pipe Bueno causaron sorpresa al presentar a su nuevo bebé: “¡Lindo!”

En un festivo video en Instagram, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron a sus hijos con un nuevo chihuahua llamado Lindo - crédito luisafernandaw / Instagram

En un festivo anuncio a través de Instagram, la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno compartieron su alegría al compartir la llegada de un nuevo miembro a su familia. En sus redes sociales, la pareja de empresarios colombianos, que espera que contraigan nupcias próximamente, continúan revelando momentos de su vida familiar y profesional con sus fanáticos, donde siguen acumulando millones de seguidores y likes.

En esta oportunidad le dieron la bienvenida su nuevo “bebé” de cuatro patas. Se trata de un perro de raza chihuahua al que llamaron Lindo. El video, publicado en sus respectivas cuentas, muestra la sorpresa de sus dos hijos, Máximo y Domenic, al recibir la mascota.

“Amamos a nuestro nuevo bebé, mis hijos están felices”, escribió la pareja en la descripción de su publicación. En el contenido audiovisual, se evidenció cómo organizaron el encuentro desde su vehículo hasta la llegada a casa para sorprender a los niños. Máximo, que había pedido un perro desde hace tiempo, mostró una gran felicidad al ver por fin a su nuevo animal de compañía. Por su parte, Domenic, inicialmente parecía más serio, aunque se mostró protector con Lindo, luego de socializar con la mascota de una amiga de la familia.

El mencionado clip también revela cómo Lindo ha comenzado a adaptarse rápidamente a su nuevo hogar, explorando diversos espacios de la casa. La publicación ha recibido miles de corazones y comentarios llenos de halagos y muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes reaccionaron positivamente a la presentación de la mascota. Entre los comentarios destacan frases como: “Qué precioso”, “Amé la carita de emoción de Máximo”, “Perfecto ese nombre, qué Lindo”; “Para hacerle honor a la familia debe llamar de lindo!” y “Son una familia maravillosa, Dios los bendiga”.

No faltaron quienes especularon con la posibilidad de que fuera un nuevo bebé humano, expresando deseos de que en el futuro puedan disfrutar de una niña. Igualmente, surgieron críticas respecto a la adquisición del perro, y sugirieron que debieron adoptar un animal sin hogar, en vez de comprar uno de raza fina: “No pues No pues guau 🐶”; “No compres uno de raza adopta uno sin casa”; “Adoptado cierto?? Ojalá ustedes no contribuyan al abuso de perritas qué ponen a parir y parir hasta que ya se mueren y les quitan a sus bebés para que ciertas personas se llenen los bolsillos de dinero 🙏”.

Luisa Fernanda W revela el motivo de su ausencia en el partido de Colombia contra Argentina

En días recientes, Pipe Bueno viajó a Barranquilla para presenciar el partido de la selección Colombia contra Argentina. Allí, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se impuso con un marcador de 2-1, manteniéndose en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026. Sin embargo, lo que muchos seguidores notaron fue la ausencia de Luisa Fernanda W, la pareja del actor.

La influenciadora antioqueña explicó a través de sus redes sociales que su hijo menor, Domenic, estaba enfermo, lo que la llevó a quedarse en casa para cuidarlo. “Cuando uno de mis hijos está enfermo, no fluyo”, comentó. Contó que, a pesar de la invitación de Gera Ponce, esposa del jugador Luis Díaz, para asistir al partido junto al artista, decidió no ir por el bienestar de su hijo.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, Luisa relató que ha tenido noches sin dormir debido a la necesidad de atender a Domenic en la madrugada. Añadió que en su hogar todos habían estado con gripe últimamente, menos ella, lo cual atribuyó al hecho de haber sido amamantada hasta los cinco años por su madre.