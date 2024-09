Laura Acuña reveló que terminó con problemas de salud por automedicarse: “Qué cosa tan horrorosa”

La presentadora reveló que la pasó muy mal por automedicarse - crédito @lauraacunaayala/Instagram

La periodista y presentadora de televisión Laura Acuña, conocida gracias a su participación en el programa matutino Muy buenos días, del Canal RCN, junto a Jota Mario Valencia, habló con su comunidad de seguidores en la red social Instagram, donde acumula más de 4 millones de fans, sobre las consecuencias de salud que está viviendo por automedicarse.

La santandereana recomendó a sus seguidores evitar la automedicación, luego de que ella sufriera las consecuencias de tratar una molestia en su ojo de manera incorrecta. La presentadora relató en sus redes sociales que, al sentir una irritación, decidió medicarse para poder cumplir con compromisos profesionales, lo que terminó empeorando la situación. A raíz de esto, hizo un llamado a tomar precauciones antes de tomar medicamentos sin supervisión de un profesional de la salud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La presentadora compartió en redes sociales cómo la automedicación empeoró una irritación ocular - crédito @chismescalientescol/Instagram

Acuña, conocida por su carrera en el mundo del entretenimiento y por su reciente pódcast en la plataforma YouTube llamado La sala de Laura Acuña donde entrevista a distintas personalidades de la farándula colombiana, a través de sus historias de Instagram compartió su experiencia con el objetivo de alertar sobre los riesgos de la automedicación.

“Este ojito estaba rojo hace mucho y yo me automediqué, porque necesitaba hacer algo muy importante. Entonces, necesitaba mi ojo bien para poder hacer lo que iba a hacer, unas fotos. Eso se pasó, pero terminamos de trabajar y regresó, con toda la actitud”, explicó la modelo.

Según explicó, al notar que su ojo estaba considerablemente rojo, optó por utilizar un medicamento sin prescripción médica para mejorar su apariencia y así poder participar en una sesión de fotos. Sin embargo, al finalizar el evento, la irritación reapareció con mayor intensidad. Ante esta situación, decidió acudir a un oftalmólogo, que diagnosticó que sufría de una conjuntivitis mal tratada.

A través de Instagram, narró cómo intentar tratar una molestia ocular por cuenta propia terminó empeorando su condición - crédito @chismescalientescol/Instagram

En ese momento, el especialista le recetó unas gotas oftálmicas, aunque la modelo comentó en sus publicaciones que dichas gotas le causaban un fuerte ardor, lo cual debía soportar tres veces al día durante ocho días. Pese al malestar, la santandereana se mostró dispuesta a seguir el tratamiento prescrito profesionalmente para garantizar una adecuada recuperación.

“Me dio unas gotitas, según él, tengo una conjuntivitis mal tratada. Ustedes no entienden lo que arden estas goticas. O sea, me las tengo que poner tres veces al día y estoy pensándolo. Qué cosa tan horrorosa, no sé si lloré la gota, arde muchísimo (...) Y me toca ocho días esto”, añadió la presentadora.

De acuerdo con información del portal médico Mayo Clinic, la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, la fina membrana transparente que recubre el blanco del ojo y la parte interna de los párpados. Puede ser causada por infecciones virales o bacterianas, alergias o irritantes como el humo y el polvo. Los síntomas comunes incluyen enrojecimiento de los ojos, picazón, lagrimeo excesivo, secreción y sensación de arenilla en el ojo.

La presentadora bumanguesa le dio conjuntivitis - crédito @lauraacunaayala/Instagram

Acuña destacó la importancia de consultar con profesionales de la salud ante cualquier problema y de seguir adecuadamente sus indicaciones médicas, evidenciando así los riesgos de la automedicación: “La conclusión es: no hay que automedicarse, Seguiré luchando contra mi ojito”, expresó en sus historias.

La automedicación puede tener varias consecuencias negativas para la salud. Algunos de los riesgos más comunes son:

Diagnóstico incorrecto : Al automedicarse, se corre el riesgo de tratar incorrectamente una afección, lo que podría esconder síntomas importantes y retrasar el diagnóstico adecuado.



Reacciones adversas : Los medicamentos pueden causar efectos secundarios no deseados, alergias o interacciones negativas con otros medicamentos que el paciente esté tomando.



Resistencia a los antibióticos : El uso inapropiado de antibióticos puede fomentar la aparición de bacterias resistentes, lo que hace más difícil tratar infecciones en el futuro.



Sobredosis : La falta de conocimiento sobre las dosis adecuadas puede llevar a una sobredosis, con consecuencias potencialmente graves para la salud.



Dependencia : Algunos medicamentos, especialmente los analgésicos y tranquilizantes, pueden causar dependencia física o psicológica si se utilizan incorrectamente.



Complicaciones médicas: La automedicación puede agravar las condiciones preexistentes o interferir con otros tratamientos médicos, complicando más la situación del paciente.