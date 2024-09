Jessi Uribe reveló momentos incómodos y de riesgo que ha vivido en sus shows: “Me han agarrado, me han pellizcado”

El cantante Jessi Uribe aseguró que hay personas que han tocado sus partes íntimas en medio de conciertos y que le han lanzado ropa interior - crédito Los 40 Colombia/Instagram

El cantante de música popular Jessi Uribe, reconocido por cosechar éxitos como Matemos las ganas, Dulce pecado, Guaro y Desde que te fuiste, reveló los momentos incómodos que ha tenido que afrontar en su carrera. Pues, el mundo del éxito implica mucho más que trabajo duro y lidiar con negociaciones y responsabilidades. Hay peligros y faltas de respeto a los que los artistas se ven expuestos, muchas veces, en público.

En el programa Impresentables, de Los 40 Colombia, el reconocido cantante y músico aseguró que, por su trabajo, ha estado en momentos de tensión y riesgo. En una ocasión, por ejemplo, al terminar una presentación que hizo en un evento en Bolivia, se registró un tiroteo, del que salió bien librado.

Sin embargo, las experiencias molestas no se han quedado ahí. El artista confesó que en varias oportunidades, fanáticos y fanáticas le han faltado al respeto tocando su cuerpo sin su consentimiento.

Jessi Uribe contó que ha notado que la ropa interior que lanzan en sus conciertos suele estar limpia - crédito Prensa Jessi Uribe

“Ah sí, me han agarrado, me han pellizcado, le cogen a uno la garrita -dijo entre risas-, hay personas que sí, pues obvio, le mandan a uno y le agarran así. El culo también. Pero no sé por qué les da por pellizcar”, detalló Jessi Uribe.

Asimismo, aseguró, además, que no entiende por qué algunas personas lanzan su ropa interior al escenario cuando se está presentando. Lo que sí destacó es que, contrario a lo que esperaría, las prendas que ha recogido en medio de sus interpretaciones al público han estado completamente limpias, sin que se evidencie que hayan sido utilizadas con anterioridad. “Pues, no los huelo, pero sí los veo y limpiecitos, blancos”, aclaró.

El look de Jessi Uribe

Ahora bien, su vestimenta también ha sido tema de conversación, puesto que, además de su talento, los fanáticos han notado que repite ciertos patrones de look en sus presentaciones. Específicamente, se han fijado en sus pantalones, que suelen ser muy ajustados al cuerpo.

“Siempre me han dicho: que los pantalones, que no sé qué, que se me meten entre el culo, pero es que es muy difícil, porque yo desde los 15 estoy colocándome pantalones apretados”, detalló el intérprete de Si me ven llorando.

Jessi Uribe confesó que usa pantalones holgados cuando no tiene que presentarse en conciertos - crédito jessiuribe3/Instagram

No obstante, esto solo pasa cuando tiene que cantar, pues en su vestuario no pueden faltar dos cosas: pantalones ajustados y botas. Mientras que, cuando está en su tiempo libre, o haciendo otras actividades, puede, sin ningún problema, ponerse pantalones holgados y cómodos.

Pero, además de las decisiones que toma en torno a cómo vestirse, confesó que hay algo de su cuerpo que le disgusta: su cabello. “Yo tengo un pelo horrible”, aseguró. A esto se suma que, en los shows, debía utilizar gel para evitar despeinarse durante su debut, lo que le generaba muca resequedad e incomodidad. Por eso, prefiere mantenerse con un corte al ras del cuero cabelludo, estando casi completamente rapado.

¿A qué se ha dedicado Jessi Uribe?

Jessi Uribe empezó a trabajar en el mundo de la música desde los 15 años - crédito @jessiuribe/Instagram

El cantante, considerado uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia, empezó a cantar desde los 15 años, cuando trabajaba con un conjunto de mariachis. Según detalló, solo ganaba $10.000 por serenata, pero ese dinero se iba acumulando con la cantidad de presentaciones que hacía, lo que, al final, se traducía en ingresos bastante útiles para sus gastos. “Yo me metía $200.000 semanales y eso para mí era una belleza (sic). De 15 años, eso era un billete”, precisó.

Pero no solo se dedicó al canto. Antes de empezar en el mundo de la música, apoyó a su madre en la su trabajo: venta de zapatos. “De niño, trabajé en zapatería, ayudaba a mi mamá a vender zapatos”, contó.