Impactante pelea de estudiantes en un salón de clases: uno de ellos sacó una navaja y apuñaló a su compañero

Los niños protagonizaron una acalorada discusión en el aula de clases - crédito Colombia Oscura / X

A través de redes sociales se difundió el video en el que se puede apreciar una pelea entre dos jóvenes al interior de un salón de clases. De acuerdo con la denuncia, los hechos sucedieron en la capital del país, en el que los dos involucrados iniciaron una discusión verbal, que pasó rápidamente a los golpes.

Sin embargo, todo se tornó peor en el momento en el que uno de ellos sacó una navaja ante la mirada de sorpresa de los demás estudiantes que se encontraban en el lugar, y quiso apuñalar a su compañero en repetidas oportunidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En las imágenes captadas a través de uno de los celulares de otra de las personas que estaba presente en el lugar se aprecia el momento exacto en el que los jóvenes se estaban lanzando puños, cuando uno de ellos sacó el arma cortopunzante, sin importar que estaba siendo grabado y que sus compañeros presenciaban la situación.

Una tercera persona que se encontraba al interior del aula de clases hizo que el joven que fue apuñalado por su compañero saliera del aula y, en el instante en el que el otro adolescente pretendía seguirlo, lo detuvo, con el fin de evitar una tragedia.

El caso generó indignación en redes sociales, donde se pide control en las aulas - crédito Icfes

El video se difundió rápidamente a través de las plataformas digitales como X, anteriormente conocida como Twitter, donde los internautas no ocultaron su molestia por esta situación ocurrida al interior de un salón de clases en una institución, de la que aún no se conoce el nombre. Versiones extraoficiales indican que el establecimiento está ubicado en la calle 72, en Chapinero, aunque esta información no ha sido confirmada.

Asimismo, no es claro si las personas que estaban discutiendo son menores de edad, teniendo en cuenta que ninguno de ellos tenía uniforme de colegio, por lo que se especula que esta pelea se habría presentado en una institución de validación o de idiomas.

Los usuarios de la red social se refirieron a la situación y se desató toda una discusión alrededor de los objetos que los jóvenes llevan a las aulas, debido a que esto podría ocasionar una tragedia. Aunque en las imágenes se ve que el afectado no fue agredido de gravedad, sí hay alerta por el ingreso de este tipo de elementos a las instalaciones del lugar.

Los ciudadanos piden que el joven reciba una lección por estas acciones - crédito Colprensa

Entre las reacciones más populares de la publicación en el portal de denuncias se destacan algunas como: “Cobarde, debe ir preso aunque sea menor de edad”, dijo uno de los ciudadanos, aunque se reitera que no se conoce la edad de los involucrados. “Esto no se puede permitir”, fue la opinión de otra de las personas y hubo un internauta que notó un aspecto adicional y es “La tranquilidad del salón cuando saco una navaja”, debido a que ninguna de las personas se escandalizó ni hizo nada para detener la pelea.

Las reacciones en contra del hecho está relacionada con el tema cultural de la “solución” de los problemas en la ciudad: “Pero como en Colombia nos enseñaron que todo se arregla matando al otro, que el diálogo no sirve”, dijo otro ciudadano.

“Todo el mundo, incluido el profe como: normal. Todos, pues normal. Unas puñaladas: normal. Que decepción”, dijo otro de los usuarios de esta red social que demostró su indignación.

Aún no se conoce el nombre de la institución, pero no es un colegio oficial, puesto que no tienen uniformes - crédito Icfes

En definitiva, el hecho que más generó sorpresa es que ninguna de las personas que se encontraban en el lugar se alarmara en el momento en el que el joven sacó el arma cortopunzante e intentó lesionar a su compañero: “Esos pelados están re acostumbrados, nadie se impresiona de ver puñaladas”.