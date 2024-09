Empresario Mario Hernández confesó su alivio al “hablar” con su difunta esposa mediante terapias: ¿qué le ha dicho?

El empresario detalló que las sesiones con su terapeuta le permitieron aceptar la pérdida y aliviaron su dolor. Expresó gratitud por este método sanador - crédito des_coneva / Instagram

Mario Hernández, empresario colombiano de la industria de la marroquinería, compartió detalles sobre el proceso de duelo que lleva tras la muerte de su esposa en una entrevista con la periodista española Eva Rey. La conversación formó parte del programa Desnúdate con Eva Rey, según se observa en un video promocional compartido en redes sociales. Hernández relató que, año y medio después del fallecimiento de su esposa, Olga Lucía, se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante la entrevista, la presentadora cuestionó a Hernández si recurre a terapias con una profesional para superar la pérdida. Y en efecto, el empresario lo confirmó y aprovechó para explicar cómo estas sesiones lo ayudan a lidiar con el duelo y con la vida cotidiana en general. “La terapeuta me ha permitido hablar sobre la pérdida, la vida, y cómo afrontar las cosas. Ha sido excelente,” afirmó Hernández en el programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mario Hernández compartió su proceso de duelo por la pérdida de su esposa Olga Lucía en una entrevista con Eva Rey - crédito Colprensa

El empresario reveló que hablar a través de una terapeuta con la imagen de su esposa fallecida le da una sensación de tranquilidad. Con este método recibe mensajes que, según él, provendrían de su difunta esposa. “Una de las cosas (que dijo) fue que yo la había hecho muy feliz en la vida y que no debía arrepentirme de nada”, mencionó emocionado.

El impacto de la ausencia de Olga Lucía se refleja en las palabras de Hernández, quien destacó la importancia de la compañía de su esposa en su vida. “La compañía de mi señora era como la de un ángel; era muy importante para mí,” expresó con evidente nostalgia.

Mario Hernández reveló que las sesiones con una terapeuta le ayudaron a lidiar con la vida cotidiana - crédito Lina Gasca/Colprensa

Otro aspecto tratado en la entrevista fue cómo los hombres, incluido él mismo, a menudo no valoran suficientemente la vida en pareja y el rol de las mujeres hasta que es demasiado tarde. Hernández enfatizó la relevancia de apreciar y valorar a la pareja en vida,, por lo que detalló cómo su perspectiva cambió tras la pérdida de su ser querido.

“Murió mi señora, estoy viudo, eso es un golpe durísimo. Nosotros no valoramos la vida de pareja, la vida en pareja es muy importante, no valoramos las mujeres”, confesó.

Además, Mario Hernández, fundador de la casa de moda colombiana dedicada a la fabricación de accesorios de cuero de lujo que lleva el mismo nombre, compartió cómo las palabras que recibe durante las terapias le brindan consuelo y alivio emocional. Según él, este tipo de comunicación le ayuda a mantener una conexión simbólica con su esposa, lo que es crucial en el proceso de sanación.

El video promocional de la entrevista finaliza con un mensaje de la periodista Eva Rey: “Hola. Me paso por aquí con este primer abrebocas de mi entrevista al reconocido empresario Mario Hernández, quien, tras enviudar hace año y medio después de 35 años de matrimonio, nos confiesa que está atravesando uno de los momentos más duros de su vida, pero que ‘hablar’ con su esposa fallecida a través de la terapeuta le da tranquilidad.”

Mario Hernández confesó que “hablar” con su difunta esposa le proporcionó tranquilidad - crédito Colprensa

Reacciones en las redes sociales

Las reacciones de los internautas tras la publicación del clip no tardaron en aparecer. Los usuarios se mostraron conmovidos y enternecidos por la manera en la que Mario Hernández se expresa con cariño al mencionar su esposa: “Creamos o no en lo que él habla es hermoso escucharlo. Si eso le da paz, hermoso”; “Que lindo como se expresa sobre su esposa”; “Wauuuuuu esta charla NO me la pierdo”; “Que bello, ejemplar”; “Qué paz le debe dar saber que su esposa fue feliz”, son algunos de los comentarios destacados que se pueden leer.

Los seguidores del programa y admiradores del afamado empresario, líder de la marroquinería colombiana, esperan expectantes el lanzamiento del capítulo completo para conocer a profundidad este y otros aspectos sobre la vida de Mario Hernández tanto en lo personal como en lo profesional.

Usuarios expresaron su reacción tras la confesión de Mario Hernández en el Programa de Eva Rey - crédito des_coneva / Instagram