Nueva reforma tributaria se presentará en una de estas dos fechas en el Congreso: qué impuestos subirían

Según congresistas, no es buen momento para una nueva reforma tributaria - crédito Luisa González/Reuters

En medio de una infinidad de dudas y críticas severas, el Gobierno de Gustavo Petro presentará la segunda semana de septiembre al Congreso de la República el nuevo proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento, con la que buscará recaudar hasta $12 billones, con el fin de financiar el gasto para lo que será 2025.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, con la iniciativa se buscará reducir el impuesto de renta corporativo, que pasaría de $35 a 30%. Además, se buscará la modificación de los siguientes tributos:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Incremento a la tarifa del impuesto al carbono.

Modificar el impuesto al patrimonio.

Ganancias ocasionales del 15% al 20%.

IVA a las plataformas de apuestas de un 19%.

IVA para plataformas como Airbnb.

Modificar la temporalidad de la regla fiscal, que representaría $6 billones adicionales. Si esta temporalidad, que viene de la pandemia del covid-19 se acaba, dará mayor espacio de endeudamiento en 2025.

Condonaciones a gente que tiene moratorias.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, informó que la nueva reforma tributaria buscará corregir vacíos que facilitan la evasión y elusión - crédito Ministerio de Hacienda

Recientemente, y teniendo en cuenta que la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 se presentaría en paralelo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había dicho que dicha ley del PGN incluye $12 billones en recursos contingentes a través de la ley de financiamiento, con el objetivo de corregir vacíos que facilitan la evasión y elusión, sin afectar el IVA de la canasta familiar ni reducir el umbral del impuesto de renta para personas naturales.

Sobre cuándo será presentada, fue la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la que informó que la iniciativa “puede ser radicada entre mañana y pasado mañana”, es decir, el 10 u 11 de septiembre.

Ambiente en el Congreso de la República

Pese al impulso que cree tener el Gobierno para presentar la nueva reforma, en el Congreso de la República parece que no hay un buen ambiente para que esta siga adelante. Ejemplo de ello son las recientes afirmaciones del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador.

En respuesta a una publicación en X del presidente Petro, en la que el mandatario se quejó de que Cepeda tiene los votos para hundir la ley de financiamiento, que permite que todas las empresas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) bajen su impuesto de renta corporativa, Cepeda le dejó clara su posición al jefe de Estado.

Según Cepeda, el Congreso espera la presentación de un PGN ajustado que se pueda discutir de manera responsable y sin presiones. Esto, teniendo en cuenta que la ley se presentará en paralelo, con la tributaria, por un monto de $523 billones.

Efraín Cepeda y Gustavo Petro discutieron en X por lo que será la nueva reforma tributaria - crédito @EfrainCepeda/X

“Algo tan trascendental para el país exige mucha responsabilidad. En el Congreso no estamos pensando en empresas que hagan parte de un gremio u otro sino en la conveniencia general del país y, sobre todo, en la reactivación económica”, manifestó Cepeda.

En la misma publicación, el presidente del Congreso le recalcó a Petro que en “el presupuesto no pueden estar los $12 billones de una reforma tributaria que no conocemos”. También, que eso se debe discutir por separado, escuchando a todos los sectores. No están los votos para aprobar esos $12 billones a ciegas.

Reforma no va a pasar: Katherine Miranda

La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, cree que la nueva reforma tributaria no va a pasar, porque una ley de este tipo en estos momentos no es conveniente y no se necesita. Asimismo, cree que habrá más que un pulso con el Gobierno nacional y el Congreso de la República tiene que aprender de lo que ya pasó el año pasado y es que se aprobó un presupuesto completamente desfinanciado a pesar de que se denunció.

“Lo que tuvimos que ver en este año es que estamos a punto de romper la regla fiscal, pero sobre todo, que tuvo caer un recorte entonces. Si queremos ser responsables con el país, definitivamente, tenemos que aprobar el presupuesto de acuerdo a la realidad fiscal de este momento”, enfatizó la representante a la Cámara.