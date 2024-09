La curiosa petición que hizo Luly Bossa en redes sociales que involucra al cantante Feid

La actriz colombiana impulsa un emotivo llamado para que su ídolo musical reciba a un joven de 23 años con distrofia muscular de Duchenne - crédito lulybossa1 / Instagram

Cristian López, un joven de 23 años que lucha contra la distrofia muscular de Duchenne, manifestó un ferviente deseo de conocer a su ídolo musical, el cantante Feid. Este emotivo pedido fue compartido por la reconocida actriz Luly Bossa a través de sus redes sociales, donde instó a sus seguidores a ayudar a hacer realidad este sueño.

Luly Bossa, una figura muy querida en Colombia, no solo es conocida por su talento en producciones como Las muñecas de la mafia y La ley del corazón, sino también por su impresionante compromiso con causas sociales. Esto se debe en gran parte a su experiencia personal: su hijo Ángelo, que

falleció en marzo de 2024, también padecía de distrofia muscular de Duchenne. En homenaje a él, Bossa continúa apoyando a aquellos que sufren de esta enfermedad degenerativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su cuenta de Instagram, donde tiene una extensa base de 898.000 seguidores, Bossa relató la historia de Cristian López, que desde los 10 años de edad tuvo que empezar a usar silla de ruedas debido a su condición. “Uno de mis sueños es conocer al Fercho, soy superfan de él desde sus inicios, desde que sacó sus primeras canciones y me di cuenta del talento que tenía él”, expresó Cristian en un mensaje compartido por la actriz. Creo que es una gran persona y un ejemplo a seguir; me gustaría algún día hacer una canción con él, es uno de mis grandes sueños”, agregó.

Luly Bossa pide apoyo para cumplir el sueño de Cristian de conocer a Feid - crédito montaje Lina Muñoz Medina Infobae

Bossa, solidaria con el sueño de Cristian, llamó a la acción de sus seguidores. En un mensaje viral, pidió ayuda para etiquetar al intérprete de Chorrito pa’ las ánimas en redes sociales o para que alguien que lo conozca le haga llegar el mensaje. Al mismo tiempo, destacó la urgencia de la solicitud debido al pronóstico de vida no prolongado que esta enfermedad conlleva.

“Este niño sufre de distrofia muscular de Duchen, no está tan bien y su sueño es conocer a Feid. Si me pueden ayudar a etiquetarlo o si alguien lo conoce y le pueden hacer saber, se los agradezco mucho. (...) En esta enfermedad el pronóstico de vida no es tan largo, por favor me dan una mano”, escribió Bossa en su publicación.

La historia de Luly Bossa y su dedicación a la causa de la distrofia muscular de Duchenne ha resonado profundamente en la comunidad, destacando la importancia de la empatía y el apoyo colectivo. Con su esfuerzo, espera honrar la memoria de su hijo Ángelo y proporcionar alegría y esperanza a otros jóvenes como Cristian que enfrentan desafíos similares.

Luly Bossa pide a su audiencia etiquetar a Feid para cumplir el deseo de Cristian, joven que sufre la misma condición que su fallecido hijo, Ángelo - crédito @lulybossa1 / Instagram

¿Qué es el DMD?

Uno de los retos médicos más desafiantes es el tratamiento de la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), una enfermedad genética sin cura que afecta mayoritariamente a varones. Según estudios recientes, esta patología, causada por mutaciones en el gen de la distrofina, se caracteriza por la progresiva degeneración muscular.

La DMD se hereda de manera recesiva ligada al cromosoma X, lo que explica su mayor incidencia en hombres, quienes manifiestan los síntomas, debido a que poseen un solo cromosoma X. Las mujeres son generalmente portadoras del gen defectuoso sin presentar afectaciones.

Los síntomas de la DMD suelen empezar a manifestarse en la primera infancia. Los primeros signos incluyen debilidad muscular progresiva, especialmente en los músculos de las piernas, lo que resulta en dificultades para caminar, correr o saltar. Con el avance de la enfermedad, los pacientes pueden perder habilidades motoras, y en fases avanzadas, experimentar problemas respiratorios y cardíacos.

En cuanto al tratamiento de la DMD, aunque no existe una cura, hay terapias que ayudan a gestionar los síntomas y mejorar la calidad de vida. La terapia física y ocupacional es crucial para mantener la flexibilidad y la fuerza muscular. Medicamentos como los corticosteroides son utilizados para retrasar la progresión de la debilidad muscular. Adicionalmente, en las etapas avanzadas, los pacientes pueden requerir soporte respiratorio y cardíaco.