Gracias a video viral con Rafa Pérez, mujer mayor se reencontró con su familia: llevaba ocho meses desaparecida

El primer fin de semana de septiembre de 2024 no solo fue importante para el cantante de vallenato Rafa Pérez, que celebró que su concierto en Fonseca, La Guajira, fue todo un éxito, sino también para la familia de una mujer mayor que estaba perdida de su hogar y que gracias a que bailó con el artista en tarima pudo reencontrarse con su familia.

Y es que en redes sociales ganó popularidad la mujer que se robó el show en el concierto de Pérez, esto porque bailó, dio vueltas y hasta le subió la pierna al cantante para bailarle bien pegadito. “Pero que sabor abuela 👵🏻🎶🕺🏻nos fuimos de amanecida en Fonseca (La Guajira) 👏🏻 Cajeta corria!!”, escribió el cantante de vallenato.

Pues ese video, que compartió el propio Rafael Pérez Tortello, nombre de pila del artista, sirvió para que los familiares de la mujer la reconocieran y así llevarla de nuevo a su casa. La noticia la confirmó el propio intérprete que, a través de una publicación en Instagram, publicó los emotivos momentos en los que la mujer se encontró con su hermana que no desaprovechó la oportunidad para agradecer a Rafa Pérez y desearle muchas bendiciones.

Según la explicación de la hermana de la mujer, la adulta mayor llevaba ocho meses sin ir a su casa, lo que había generado angustia entre sus familiares, que no sabían su paradero.

“Gracias le damos primero a Dios que sobre él todo se puede, él es que le abre puertas que uno no puede abrir. Gracias le doy al señor Rafa Pérez porque él hizo que esto se hiciera posible montar en las redes para yo poder encontrar a mi hermana que tenía como 8 meses que no sabía de ella y se me había ido”.

En un sentido mensaje, la hermana de la bailarina estrella del show de Rafa Pérez también agradeció a todas las personas de Fonseca que le ayudaron a dar con su familiar.

La espontánea subida al escenario de la mujer mayor encantó al público en Fonseca, La Guajira - crédito @rafaperezmusic/TikTok

“Gracias a toda la gente buena de aquí de Fonseca que me ayudaron a encontrar a mi hermana que en estos momentos la tengo conmigo, confiando en que un Dios poderoso va a bendecir al señor Rafa Pérez”.

El video generó que varios usuarios de redes sociales celebraran el reencuentro, así quedó plasmado en mensajes como: “Gloria a Dios 🙌 y a Rafa por ser el puente para que esas hermanas se reencontraran🔥”; “Tanto años viéndola sola en la calle pidiendo no sabía que tenía familia, sabemos q tiene un hijo pero nunca más se lo vimos 😮”; “Rafa con tu sencillez y gran corazón haces que te queramos más 😍”; “Una vez más la importancia de " si no tiene nada bueno que decir, mejor no hable” 👏👏👏 muchos criticando la señora y vea @rafaperezlaevolucion fue un puente para que la encontrara su familia 🙌❤️.

Ya no es necesario esperar 72 horas para reportar a una persona como desaparecida

Cualquier ciudadano puede reportar la desaparición de una persona sin tener que esperar 72 horas, según afirmó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Sijín). En ese sentido, el Gobierno nacional ha establecido varias leyes para apoyar a quienes enfrentan la angustia de la desaparición de un ser querido, en especial casos de desaparición forzosa.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) afirmó que los familiares de personas desaparecidas tienen derecho a saber la verdad sobre lo que ha ocurrido con sus seres queridos. Según el Cicr, una persona desaparecida es alguien de quien no se tiene noticias o ha sido declarada como tal tras eventos como conflictos armados, violencia, desastres naturales, migración u otras crisis humanitarias.

La mujer mayor estuvo desaparecida de su casa por más de 8 meses - crédito montaje Infobae

Por tal motivo, el organismo recomendó que apenas se detecte una irregularidad en la rutina de un ser querido y se sospeche que puede estar desaparecido, se inicie su búsqueda a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), contemplado en la Ley 971 de 2005, el cual permite activar acciones rápidas y efectivas para localizar a la persona desaparecida.

Estos son algunos canales a los que se pueden remitir para reportar la desaparición de una persona:

Policía Nacional : a través de la línea telefónica del 123, la institución orientará el proceder respecto al trámite y punto en el que la autoridad pude recibir presencialmente la denuncia.

Fiscalía General de la Nación: para contactarse con esa entidad, la ciudadanía puede llamar a la línea gratuita 01 8000 9197 48. Si se encuentra en Bogotá al número (601) 570 2000, opción 7, o también puede marcar desde su dispositivo móvil al 122.