Daniela Tapia ya no oculta su amor: este es el hombre que conquistó el corazón de la actriz cubana

Daniela Tapia sacó a la luz su nueva relación sentimental junto al consultor financiero Juan Manuel Lopera, a quien ya mostró en sus redes sociales y con quien llevaría varios meses de noviazgo.

Si bien la exparticipante de MasterChef Celebrity apenas subió una sugestiva imagen en la que oculta la cara del hombre que la conquistó, en la cuenta oficial de Instagram de su novio se pudo conocer que han compartido viajes y cenas románticas desde mayo del 2024. Allí el joven empresario presume sus salidas junto a la actriz cubana.

“El correcto balance de #oxitocina #dopamina #vasopresina entre otras ❤️ #elamor #lacalma”, describió la también creadora de contenido de 37 años de edad en la publicación con la que reveló estar enamorada. No obstante, solo dejó ver su rostro mientras abrazaba a su nuevo novio cubriendo su identidad.

Pese a que Daniela camufló su foto al lado de su nuevo amor dentro de una series de imágenes que la mostró disfrutando de un corto descanso en la represa de Guatapé, Antioquia, la curiosidad de sus seguidores lo llevó a cumplir la misión de descifrar de quién se trataba descubriendo que su pareja venía compartiendo contenido en pareja desde hace un tiempo y que en agosto había publicado un apasionado beso durante una noche de rumba en el bar Rancho MX, propiedad de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, amiga personal de la actriz.

El nuevo novio de Daniela Tapia sería Juan Manuel Lopera, quien, según sus redes sociales, es director ejecutivo de una consultora financiera y también es un apasionado por la gastronomía. De hecho, tiene una página llamada ‘Lo rico que es comer’, por medio de la cual publica los platillos que prueba de distintas cocinas del mundo.

Contrario al hermetismo que maneja la actriz frente a esta relación, el joven ejecutivo sí presume fotos a su lado y es muy abierto a la hora de demostrar que están saliendo.

“La vida últimamente”, fue la descripción con la que Lopera acompañó unas fotos de su más reciente viaje con Tapia a quien ha acompañado varias veces a su natal Habana, Cuba, además de compartir con su familia.

Si bien la actriz que debutó en la pantalla colombiana en 2006 cuando participó en la serie Tentaciones y luego saltó a la fama gracias a su aparición en las producciones internacionales Doña Bárbara y Bella Calamidades ya había sido captada en el Movistar Arena junto a su novio con el que asistió al concierto del cantante vallenato Pipe Peláez, la también modelo no había confirmado estar en una relación amorosa.

De esta manera se desmienten los rumores que circularon en redes sociales a mediados del 2024 en los que cibernautas virales fotografía que la que Daniela Tapia posaba junto al piloto Jamil Farah, pareja sentimental de la presentadora Carolina Cruz.

La exparticipante de MasterChef Celebrity fue vista en la ciudad de Medellín durante la más reciente edición de la feria textil Colombia Moda, donde la actriz y el piloto sanadresano coincidieron, luego de que circularan en redes especulaciones que los relacionaban, la misma Daniela subió fotografía junto al novio de la presentadora caleña en la que etiquetó a su amigo con la frase “my old friend” aclarando que entre ellos no existía nada más allá de una fuerte amistad. La participación de los dos en este evento reafirma la amistad que tienen desde hace tiempo y no sugiere ninguna implicación romántica.

Asimismo, la etiqueta deja en claro que son solamente grandes amigos y que hay respeto total hacia la relación que el piloto tiene con la presentadora vallecaucana.

Luego de la aclaración de Daniela, Carolina Cruz corroboró la versión compartiendo aspectos de su relación, proporcionando una visión más íntima de su vida y del apoyo que recibe de su pareja, Jamil Farah. La presentadora resalta la importancia de una relación basada en comprensión y respeto, especialmente en su rol como madre.