Los Patojos respondieron a quienes comparan la muerte de su madre con el caso de Mauricio Leal: “¿En qué cabeza cabe?”

Comparan la muerte de la madre de Los Patojos con el caso de Mauricio Leal - crédito @los_patojos y @maitoleal/Instagram

Los Patojos salieron en su defensa luego de que algunos cibernautas se empezaran a cuestionar la extraña forma en la que fue hallado el cuerpo sin vida de Yenny Ariza, creadora de contenido que se hizo popular en redes sociales por subir videos junto a su familia campesina.

Según algunos de los seguidores de los santandereanos existen inconsistencias en las versiones entregadas por los jóvenes hijos de la influencer así como también en las declaraciones de su esposo, además de que les critican la cruda forma en la registraron los hechos y expusieron la privacidad de su madre en público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con la información notificada por las autoridades departamentales del Santander, el cuerpo sin vida de Yenny Judit Ariza Quiroga, quien tenía 45 años de edad, fue hallado colgada de una viga en la casa de su padre, que la encontró y pidió ayuda.

Los Patojos hablaron sobre las acusaciones que comparan la muerte de su madre Yenny Ariza con el caso de Mauricio Leal - crédito Lo Sé Todo Colombia/Youtube

Los Patojos, como se le conoce en el mundo digital familia campesina creadora de contenido reveló en varias ocasiones que no creen que su madre se haya quitado la vida y que insisten en que las autoridades deben investigar a profundidad.

Pese a los pronunciamientos de Los Patojos, internautas han publicado videos en los que especulan que el caso de Yenny Ariza podría ser parecido al de Mauricio Leal; además de especular sobre una aparente complicidad de sus familiares. Este rumor ha venido creciendo cada vez más, sobre todo, luego de que una médium llamada ‘Alexandra Vidente Mundial’ asegura haber hablado con el espíritu de la fallecida mujer y que ella le había mencionado al que era su pareja sentimental. No obstante, hasta la fecha las pruebas que soportes esta hipótesis son nulas.

Ante la insistencia de sus seguidores por tener respuestas más claras, los hijos de la fallecida influencer concedieron entrevista al programa Lo Sé Todo, Los Patojos en donde dieron la cara y revelaron los duros momentos que viven tras las críticas y señalamientos que han recibido por parte de internautas. Andrés Javier, hijo de Ariza, añadió que muchas personas en redes sociales han comparado el caso de su madre con el mediático caso de Mauricio Leal y Marleny Hernández (mamá del estilista vallecaucano), quienes fueron asesinados por Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas.

Los Patojos se refirieron a las acusaciones de sus seguidores

“Nos encontramos en medio de una pesadilla estos días. Ha sido un ataque constante por redes sociales, un juicio grandísimo. La gente no siente el dolor que uno siente. Dicen que por qué no lloramos, que por qué no nos rasgamos la ropa, que por qué no estamos desesperados”, comenzó mencionando Andrés Javier, puesto que para muchos de los cibernautas resulta sospechoso que los jóvenes continuaran subiendo contenido en sus redes sociales como si nada hubiera ocurrido.

Las autoridades investigan las causas de la muerte de la mujer - crédito @Los_patojos/Instagram

Por otra parte, el joven integrante de la familia campesina añadió que a las amenazas que han recibido, se sumó un nuevo drama, ya que ahora el presunto suicidio de su madre está siendo comparado con el un caso en el que un familiar causó la muerte de su propia madre y hermano.

“Mucha gente nos está comparando con el caso de Leal (Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández). Que es lo mismo que Leal, que mi papá y yo que somos los cómplices. ¿En qué cabeza cabe, Dios mío? (…) Nosotros lo que estamos pidiendo es que se investigue…. Que nosotros estamos haciendo es un teatro. La gente dice que es un teatro, que estamos es haciendo un show, que mi mamá no falleció, que nosotros buscamos es fama, que buscamos seguidores (…) Que nosotros le quitamos la vida a mi mamá por un me gusta, por un like, ¿en qué sociedad estamos?”, agregó Andrés.

Por otra parte, Gildardo Ortiz, padre de Los Patojos, también se refirió a los comentarios hacia él, que lo señalan como supuesto autor de la muerte de su esposa: “Sin tener nada que ver. Ante Dios lo podemos decir. Diosito que se haga justicia”, agregó el viudo.

Mensaje de Los Escachaitos a Los Patojos tras la pérdida de su madre - crédito @los_patojos/Instagram

Andrés Javier pidió a sus seguidores y a todos los internautas que, por favor, se detengan con las críticas y los comentarios negativos sobre el caso de su mamá, pues están afectando la salud mental de todos los miembros de la familia:

“A que nos ayuden psicológicamente a nosotros, como equipo, como familia. En especial, pido ayuda psicológica para mi hermano y mi papá”, concluyó el creador de contenido sobre el presunto vínculo de su familia con la muerte de su madre.