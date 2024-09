Gustavo Petro insiste en un golpe de Estado en su contra y convocó a nuevas marchas: “Se prepara por los derrotados en el 2022″

El presidente insiste en un golpe de Estado por parte de las instituciones del país - crédito EFE/ Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro sigue firme en su idea de que en su contra se está gestando un golpe de Estado, promovido por la oposición y algunos partidos de derecha que no están conforme con su administración, según lo dejó plasmado en una publicación.

En su mensaje compartido en la red social X, el mandatario aseguró que el ataque a la democracia se estaría orquestando desde el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, que actualmente adelantan investigaciones por la presunta violación de topes en su campaña a la presidencia.

“Mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo, en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de Estado a la colombiana. Con votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral y luego en la comisión de acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno, y burlarse del voto popular del 2022″, señaló el mandatario en X.

De hecho, Petro aseguró que el golpe de Estado al que se refiere, estaría siendo comandado por las fuerzas de la oposición que han criticado fuertemente su Gobierno en los primeros dos años de mandato. Incluso, el presidente aseguró que se trata de la oligarquía que, según él, todavía existe en el país y quiere retomar el control político.

“La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas. Se prepara por los derrotados en el 2022 un golpe de Estado contra el cambio en Colombia y el voto del pueblo”, continuó el mandatario.