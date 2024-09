Karol G compartió con sus seguidores en redes sociales su progreso en el gimnasio: “Pa ver cómo voy”

- crédito @karolg/Instagram

Karol G terminó el pasado mes de julio el Mañana será bonito Tour con el que presentó su exitoso quinto álbum de estudio, y el primero de una mujer latina que llega a la cima del Billboard 200 en Estados Unidos con una producción enteramente en español. Solo queda un concierto para la paisa programado para 2024 como parte de Rock In Rio 2024 el próximo 20 de septiembre.

La Bichota anunció durante las últimas fechas de la gira que la llevó por Estados Unidos, América Latina y Europa con éxito rotundo que estaba preparándose para lanzar su próximo trabajo discográfico, del que ya se conocen tres temas: Que Chimba De Vida, Contigo y Si Antes Te Hubiera Conocido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, durante los últimos días fue noticia internacional tras ser la elegida por Andrea Bocelli para acompañarle en una nueva versión de su clásico Vivo por ella. Aunque las reacciones fueron divididas frente a su elección para el tema que se convirtió en un éxito internacional en la voz de Marta Sánchez, la propia cantante española le envió sus felicitaciones a la colombiana a través de las redes sociales.

Por lo pronto Karol G sigue con su ritmo de trabajo habitual, sin descuidar su físico, por el que recibe elogios por parte de sus más de 70 millones de seguidores en cada publicación que realiza en sus redes sociales. Hace unas horas publicó una historia instantánea en su cuenta de Instagram vestida con ropa propia de gimnasio, luciendo su figura y mostrándose orgullosa de los resultados, especialmente en sus glúteos.

La Bichota no tuvo problema en lucir sus gluteos en redes sociales, tras una sesión de ejercicio - crédito @karolg/Instagram

“Mirándome el culito que llevo tanto trabajando pa ver cómo voy”, escribió la cantante sobre la fotografía, mirando al espejo.

Cabe recordar que poco antes del inicio de su gira mundial se supo que Karol G trabajaba su figura con una entrenadora personal, Yarishna Ayala, misma que desmintió que los cambios en su cuerpo con relación a los años anteriores fuesen producto de cirugías estéticas, como es especuló en redes sociales en su momento. De igual modo, por esos mismos días, la cantante publicó un estado en su cuenta de X en el que se refirió a las personas que se burlan de quienes dan sus primeros pasos en el gimnasio.

En 2023, Karol G cuestionó a las personas que se burlan de quienes inician su proceso en el gimnasio - crédito @karolg/X

Reconocida periodista criticó fuertemente las canciones de Karol G

Pero no todo son elogios para la colombiana. Durante su paso por Desnudate con Eva, el programa de entrevistas de Eva Rey, su colega Cristina Estupiñán fue la más reciente invitada y manifestó que le encantaría tener la oportunidad de entrevistar a la Bichota. Sin embargo, sorprendió al afirmar que en caso de que se diera esa hipotética conversación, Estupiñán le reclamaría por el contenido de algunas letras de sus canciones.

“Le voy a preguntar, si ella es una mujer tan exitosa y ha hecho lo que ha hecho, lo que vimos en Madrid, lo que hemos visto en el resto del mundo, ¿Qué necesidad tiene de dejar un mensaje con ese montón de vulgaridades y groserías que los niños, como la tuya y los míos, están repitiendo todos los días? Pues si eso le aporta a la canción maravilloso, pero sí no, ¿Para qué? ¿Para qué lo haces?”, afirmó.

Pese a que no desconoció el esfuerzo de los reguetoneros por representar al país en diferentes rincones del mundo, consideró que estaba fuera de lugar el contenido sexual que a menudo se escucha en el género. “Yo creo que, de pronto, ella como no tiene hijos, no lo ha pensado, pero nosotros que estamos del otro lado y vemos una generación diferente, y yo veo que solamente en ellos, en los cantantes de reggaetón, que son muy tesos y todo lo que quieran, porque se han hecho cosas muy grandes, de verdad y han cambiado la historia de Colombia, pero qué necesidad estar hablando solamente de sexo y ese tipo de cosas, o sea ¿para qué?”, concluyó.

Reconocida periodista criticó las letras de Karol G - crédito @Desnudateconeva/Tiktok