Jorge Carrascal protagonizó escena que está conmoviendo corazones en redes sociales

Jorge Carrascal es uno de los futbolistas de la selección Colombia y actualmente milita en el Dinamo Moscú de la Liga Premier de Rusia. Así mismo, su historia de vida inspira respeto y admiración. A lo largo de su carrera, el deporte no solo le permitió desarrollar su talento, sino que fue un factor clave que lo ayudó a superar circunstancias difíciles.

Proveniente de un entorno desafiante en Cartagena, Carrascal reconoció en varias ocasiones que el fútbol le brindó la oportunidad de cambiar su vida y salir adelante. Él mismo expresó que, de no haber contado con el respaldo de su familia y de las personas que creyeron en él, su destino podría haber sido muy distinto: “si yo no hubiera tenido ese apoyo familiar, o el de varias personas que me apoyaron mucho, ahora mismo (…) si no estaría preso estaría por ahí robando”.

A lo largo de su carrera, el deporte no solo le permitió desarrollar su talento, sino que fue un factor clave que lo ayudó a superar circunstancias difíciles - crédito @fcdynamo / X

En su comunidad, muchos de sus amigos se vieron atrapados en caminos oscuros que los llevaron a perder la vida, víctimas de decisiones equivocadas y de la violencia que dominaba el entorno. Sin embargo, Carrascal logró mantenerse alejado de ese destino, siendo uno de los pocos afortunados que, gracias a su talento y determinación, pudo abrirse paso hacia un futuro diferente y convertirse en futbolista profesional con pasos en España, Ucrania, Argentina y, actualmente, en Rusia.

Gesto aplaudido de Carrascal

Un video ganó una gran popularidad en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral que tocó el corazón de miles de personas. Las imágenes, cargadas de sentimiento, muestran un momento que no pasó desapercibido para los internautas. En la grabación se puede ver a Jorge Carrascal caminando por las calles de Cartagena, cuando de repente se cruza con un viejo amigo, quien además es un ferviente seguidor y barrista del equipo Real Cartagena.

En el video, se puede apreciar cómo Jorge Carrascal se detiene para conversar con su antiguo amigo. Con una sonrisa genuina, el jugador comparte unas palabras con él y, como gesto de agradecimiento y cariño, le entrega una prenda oficial de la selección Colombia. El barrista, conmovido por la inesperada sorpresa, no tarda en ponerse la camiseta que Carrascal le regaló, mostrando una mezcla de emoción y gratitud por el noble acto del futbolista.

En la grabación se puede ver a Jorge Carrascal caminando por las calles de Cartagena, cuando de repente se cruza con un viejo amigo, quien además es un ferviente seguidor y barrista del equipo Real Cartagena - crédito redes sociales

El gesto del mediocampista no pasó desapercibido para los seguidores del Real Cartagena, quienes rápidamente viralizaron el video en distintas plataformas de redes sociales. Los comentarios de admiración hacia Carrascal comenzaron a multiplicarse, con los aficionados elogiando no solo su talento en el fútbol, también su humildad. Muchos destacaron cómo, a pesar de su éxito internacional y la relevancia que adquirió en el mundo del fútbol, el jugador sigue siendo fiel a sus orígenes y mantiene un vínculo cercano con las personas que lo apoyaron desde sus inicios.

‘Carrascrack’, la gran ausencia en la doble fecha de eliminatorias

Tras haber estado presente en las seis primeras fechas de Eliminatorias Sudamericanas y en la Copa América, Carrascal no fue citado para los duelos ante Perú y Argentina por Néstor Lorenzo. Si bien se rumoreaba que su ausencia se debía a una lesión, el cartagenero se encuentra apto físicamente y el pasado primero de septiembre disputó 81 minutos en lo que fue el empate de su club, Dinamo Moscú ante el Orenburg 2-2.

Tras haber estado presente en las seis primeras fechas de Eliminatorias Sudamericanas y en la Copa América, Carrascal no fue citado para los duelos ante Perú y Argentina por Néstor Lorenzo - crédito Jose Luis Magaña/AP

Es decir, su ausencia se debe a motivos netamente deportivos y cabe agregar que se metieron a la lista futbolistas como Kevin Mier, Yerson Mosquera, Cristian Borja, Jhon Solís y Juan Camilo Hernández. De igual forma, Néstor Lorenzo afirmó en reiteradas ocasiones que la selección Colombia no es puerta cerrada para ningún futbolista y en octubre y noviembre seguirán las dobles fechas rumbo al Mundial.