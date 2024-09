¡Sorpresa! Linkin Park anuncia su regreso a los escenarios: Colombia fue la única elegida en Latinoamérica

Linkin Park, una de las bandas más importantes de los años 2000 - crédito AFP

Tras siete años de silencio y semanas de especulaciones, Linkin Park anunció su regreso a los escenarios con nueva vocalista, Emily Armstrong, que asume el lugar del fallecido Chester Bennington. El regreso es por todo lo alto, pues confirmaron un nuevo álbum de estudio, From Zero, que se publicará el próximo 18 de noviembre con el sencillo The Emptiness Machine.

Aunque a lo largo de 2024 surgieron distintos rumores de que la agrupación californiana estaría de vuelta con un nuevo cantante para cubrir al fallecido Chester Bennington, en las últimas semanas estos se hicieron más fuertes cuando las cuentas oficiales de Linkin Park lanzaron una cuenta regresiva. La espera terminó en la tarde del 5 de septiembre y dio pie a una presentación sorpresa de la banda en un lugar secreto, que se transmitió a nivel mundial a través del canal de YouTube de la banda.

“El título de este álbum se refiere a este humilde comienzo y al viaje que estamos emprendiendo ahora. Desde el sonido y lo emocional, trata sobre el pasado, el presente y el futuro, con nuestro sonido típico, pero más nuevo y lleno de vida”, comentó Mike Shinoda, líder de la banda, al respecto.

Allí, a los miembros clásicos sobrevivientes Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Pharrell y Joe Hahn se sumaron el baterista Colin Brittain (reemplazando al miembro fundador Rob Bourdon que no se sumó a la reunión) y su nueva cantante Emily Armstrong, que cautivó a los espectadores alrededor del mundo por su registro vocal tan cercano al de Bennington.

Pero las sorpresas no terminaron ahí, puesto que mientras tenía lugar el concierto en Londres, se confirmó una gira de reunión, From Zero World Tour, que inicialmente tendrá solo seis fechas alrededor del mundo en Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá. De este modo, la capital colombiana no solo será el primer país latinoamericano en recibir a Linkin Park con su nueva formación, sino el único de lo que se espera sea la primera manga de una futura gira mundial.

La cita para los amantes del grupo de nu metal será el 11 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá, en lo que será la primera visita de Linkin Park al país, y una esperada por años por parte de los fans de los responsables de éxitos como In The End, Crawling, Faint, Numb, New Divide, Somewhere I Belong o The Catalyst.

Las entradas podrán adquirirse a través de Taquilla Live a partir del miércoles 11 de septiembre a las 10:00 a. m., únicamente para clientes de grupo Aval. Luego, el viernes 13 de septiembre, se habilitará la boletería para el público general. La tabla de precios está entre los $164.000 y los $553.000 de acuerdo con la localidad.

La banda que definió el rock de los 2000

En medio de las dudas sobre cómo se desempeñaría el género con la llegada del nuevo milenio, una de las respuestas llegó con Linkin Park, que con su debut de 2001 Hybrid Theory se transformó en un fenómeno de masas. Sencillos como Crawling, In The End o Papercut se hicieron notar en MTV gracias a la fórmula que representaba la potente y melódica voz de Chester Bennington junto a los rapeos de Mike Shinoda, acompañados de un híbrido de nu metal, elementos electrónicos y estructuras pop, convirtiéndose en el álbum de rock más vendido en lo corrido del siglo XXI.

El éxito se prolongó con sus trabajos posteriores Meteora (2003), Minutes To Midnight (2007), A Thousand Suns (2010) y Living Things (2012), en los que su sonido fue virando para abrazar influencias del rock alternativo y el pop de manera más abierta. Luego de un regreso parcial a las guitarras con The Hunting Party (2014) y una profundización en el pop en One More Light (2017), la carrera del grupo se truncó luego de conocerse la noticia del suicidio de Benninton el 20 de julio de 2017. Desde entonces Linkin Park se mantuvo en silencio y salvo algunos lanzamientos recopilatorios permanecieron inactivos hasta su regreso este 5 de septiembre.