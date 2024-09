Español que preguntó qué pasaba con Colombia viaja el viernes al país: estas son sus aclaraciones y las advertencias que le han hecho

Influencer español llega a Colombia el viernes 6 de septiembre y esto contó que le han dicho los fanáticos - crédito @francuellar26/IG

Luego de que se viralizara un video en el que el español creador de contenido Fran Cuéllar pregunta la razón por la que muchas personas toman vienen de turismo a Colombia, el Gobierno nacional y las empresas de turismo anunciaron que lo invitaban con todos los gastos pagados.

En su momento, el ciudadano español a manera jocosa expresó lo confundido y sorprendido que se encontraba debido al gran interés que tienen sus conocidos y allegados por visitar el país.

El clip en el que se expresó llegó a Luis Carlos Reyes, el actual ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, conocido como Mr. Taxes, el cual fiel a su estilo le contestó al ciudadano español por qué Colombia “está de moda”.

A través de un video publicado en su perfil de Tiktok, Luis Carlos Reyes, le enumeró a Fran diferentes atractivos que tiene el país cafetero, las actividades turísticas que se pueden hacer y los paisajes naturales que se pueden encontrar.

Después de eso, el creador de contenido volvió a aparecer en sus redes sociales mencionando el tema y aprovechó para hacerle una petición al ministro.

“Luis Carlos, estoy super agradecido porque me has enseñado las maravillas de Colombia, y no solo tú, sino todos los colombianos, porque estoy viendo un montón de videos de vuestro país, que es impresionante. Tengo unas ganas de visitarlo cada vez mayores. Espero que me invitéis en plan de verdad para allá porque yo estaré encantando de visitar el país. Estoy alucinando”, le dijo Fran Cuéllar a Luis Carlos Reyes.

En el mismo mensaje, el español indicó que espera visitar pronto Colombia y le pidió a las agencias de viaje que lo inviten y que a cambio él se encarga de hacer todo tipo de material para seguir promocionando el país.

Solo bastó un par de horas para que Mr. Taxes reaccionara con una invitación para el joven en la que le dio todos los accesos y posibilidades, gratis. De acuerdo con la publicación, el gobierno y los empresarios turísticos se sumaron para que el ciudadano español fuera invitado a conocer Colombia con todos los gastos pagos.

Noticia que no tardó en llegar a las manos de Cuéllar, quien mostró su entusiasmo y reveló lo que va a hacer en Colombia, cuánto tiempo va a estar y cuánto llegará.

“Es oficial, me voy a Colombia. Este viernes 6 de septiembre estoy volando a Colombia. Es impresionante. Voy a estar 10 días conociendo sitios como Nuquí, Leticia, Cartagena, Barú, Medellín, Bogotá. Voy a ser yo, un español, europeo, que no ha estado en su vida en Colombia, el que os va a contar qué es lo que tiene Colombia que atrae a todo mundo”, aseguró el tiktoker.

El joven aprovechó el espacio para enviar un mensaje de gratitud a las personas que lo han invitado, a los seguidores colombianos “por su hospitalidad”, al Ministerio de Turismo y a los empresarios que le hicieron realidad el sueño. Pero lo más importante, les aclaró a los ciudadanos de donde va a salir el dinero con el que lo van a llevar a conocer todos los lugares.

“Quiero dar gracias infinitas y quiero dejar claro que todo se financia con fondos privados, vuestros impuestos no se tocan. Así que gracias a todas las empresas del sector del turismo que han patrocinado el que yo pueda ir a Colombia”, explicó Fran Cuéllar.

