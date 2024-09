Andrea Valdiri habló de la ocasión en que un hombre le ofreció una millonada: “No puedo creer lo que hizo este man”

Andrea Valdiri recordó una singular anécdota con un hombre que le ofreció 500 millones de pesos - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Andrea Valdiri, una de las creadoras de contenido más reconocidas por los usuarios de redes sociales, hizo un sorprendente relato a través de su cuenta de Instagram, en el que reveló una ocasión en que un hombre le llegó a ofrecer una millonaria suma a cambio de pasar una noche íntima con él.

La barranquillera, expareja de Felipe Saruma, contó la anécdota mientras se desmaquillaba y comenzó diciendo que la persona que le dio a conocer la propuesta fue su hermana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La bailarina y creadora de contenido recordó cuando un hombre le ofreció 500 millones de pesos por pasar un fin de semana con él - crédito @andreavaldirisos/Instagram

“Mi hermana, quien me contestaba los correos que me llegaban de mis seguidores, me dijo un día: ‘Ven acá, ‘Andre’, hay un tipo que escribió un correo, parece que es un hombre de La Guajira’. El tipo escribe y dice que solicitaba que yo fuera e hiciera un fit dance” inició, añadiendo que cuando querían contratar sus servicios como bailarina era usual que hablara con sus abogados “para finiquitar algunos requerimientos y de acuerdo con eso se hace la acción”.

Valdiri dijo que hicieron el respectivo papeleo y luego las cosas dieron un giro. “Cuando le pedimos los requisitos, dijo ‘necesitó tu WhatsApp porque necesito comentarte algo entre los dos’. Mi hermana le da el número, y me dijo: ‘Ya estamos coronando con el negocio’. Ella no tenía ni idea”, afirmó, dando a entender que ya en ese momento se imaginaba lo que iba a pasar.

La influenciadora prosiguió con su relato. “Lo más chistoso es que el tipo le dice a mi hermana: ‘Mira, tengo 500 millones de pesos para que ella pase conmigo un fin de semana conmigo, y prefiero que esta conversación no salga de acá’. Y de inmediato me llamó y me dijo: ‘¿Esto qué es?’”, comentó Valdiri entre risas mientras recordaba que la sorpresa fue todavía mayor cuando el hombre le envió una foto con una maleta llena de billetes.

“No puedo creer lo que hizo este man, hasta lo pensé, pero dije no: ‘Uno está en el camino del señor y yo decía, esto no puede ser cierto’. Mi hermana me decía ‘este tipo está loco’ y pues creen que con plata pueden comprar mujeres. ¿Qué tal que me haga algo?, qué susto, uy, no, nada que ver”, finalizó.

Epa Colombia habló de las causas de su distanciamiento con Andrea Valdiri

Epa Colombia y Andrea Valdiri eran muy amigas, pero comenzaron a dividirse por comentarios en redes tras la boda de la barranquillera en 2022 - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La barranquillera también fue noticia durante la semana luego de que Daneidy Barrera, conocida por su alias de Epa Colombia, habló del momento que llevó a que dejaran la amistad que mantenían en ese momento. Durante su paso por el programa digital Los Enredados de Caracol Televisión, contó que todo ocurrió durante la boda de Valdiri con Saruma en 2022.

“A mí Andrea Valdiri me parece una mujer muy bonita, trabajadora y emprendedora, porque nada le puede quitar ello, solo que me dolió muchísimo que, pues, me haya cerrado así las puertas, con mi pareja, en su matrimonio porque yo la consideraba mi amiga y yo fui excelente con ella”, afirmó Barrera.

Según contó, Epa Colombia llegó con su pareja, Karol Samantha, y al parecer le negaron la entrada a ella, pese a que su invitación supuestamente permitía el ingreso de un acompañante. “Yo llegué y me presenté con mi pareja y me dicen ‘no, solo está a tu nombre’”.

Eso llevó a una situación incómoda entre ambas, pues Valdiri afirmó que no había un espacio disponible para Karol, algo que hirió a Daneidy y marcó el final de su amistad. “No amiga, es que en este momento no hay puestos ni sillas en estos instantes, porque sabes que yo llamé a las personas exclusivas, la gente de mi entorno, ella no puede entrar”, fue la respuesta de la bailarina, según Daneidy.

En cuanto al divorcio de la pareja, Epa Colombia no dudó en lanzar un dardo al respecto. “Dios nunca se queda con nada, mira ese matrimonio como quedó”, afirmó, sugiriendo que la ruptura marcó una especie de acto de justicia a su favor.