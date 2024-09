Vicky Berrío reveló cuánto dinero gana en ‘Masterchef Celebrity’: “Yo hubiera participado gratis”

Vicky Berrío confesó la millonada que gana cada semana en MasterChef - crédito cortesía Canal RCN

Vicky Berrío, la comediante antioqueña y participante de Masterchef Celebrity, dijo en una entrevista para Los 40 Colombia, cuánto le paga el programa semanalmente por su participación en el reality. Además, confesó que, por no ser tan conocida, nunca consideró que la fueran a tener en cuenta para el concurso.

La humorista oriunda de Anorí confeso en la entrevista con los Impresentables que está muy agradecida por haber participado en el programa de cocina, pues asegura que como comediante, esta oportunidad fue como un espacio para ganar reconocimiento y potenciar su trabajo.

“Es que esto llegó a mi vida como algo que usted nunca se imagina, y mucha gente me decía que me iban a llamar, pero yo no me lo creía, pero si pasó, el día que me llamaron, yo lloré tanto” dijo la humorista, mencionando que la experiencia dentro del reality le cambió la vida.

"Esto es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, y después de entrar allá, se convirtió en un sueño no solo para mí sino para mi familia, por ejemplo, cuando me ponían delantal negro, yo sentía que iban a sacar a mi familia. Además, conocer a los famosos que tú siempre has visto en televisión,

“Yo no creía que me fueran a llamar, yo estaba tan emocionada, que pensé en ir gratis, porque es una oportunidad muy grande en mi vida, pero como iban a pagar, pues yo les dije bueno, veinte semanales, acepté veinte millones”, confesó la humorista.