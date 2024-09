Shakira habló de la deuda en España y las razones que la llevaron a pactar con Hacienda: “No fue cobardía”

Shakira se pronunció por primera vez tras declararse culpable de evasión de impuestos ante la Hacienda española, y explicó en detalle lo que rodeó el caso - crédito David Zorrakino/Europa Press

Luego de años de mantener un estricto silencio sobre el tema, Shakira se pronunció acerca del proceso que abrió en su contra el Ministerio de Hacienda de España, que la acusó de evasión de impuestos por un valor de 14,5 millones de euros, entre 2011 y 2014:, tiempo en el que no residía en territorio ibérico.

Tras declararse culpable, la artista de 47 años aceptó pagar una multa de 432.000 euros, para evitar los tres años de prisión que le esperaban tras el fallo del Palacio de Justicia de Barcelona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En un texto escrito por la cantante y publicado por el diario El Mundo de España, la barranquillera comenzó su relato poniendo en contexto el complejo panorama que atravesaba como figura pública: tanto por el proceso que abrió la Hacienda española como por su sonada separación del exfutbolista español Gerard Piqué.

“En 2023 viví rodeada de cámaras que esperaban ansiosamente mostrarle al mundo cómo me quebraba. Nadie se perdió detalle: el juicio de Hacienda, el divorcio mediático... era un espectáculo demasiado jugoso para dejarlo pasar”, comenzó.

Del mismo modo, Shakira se refirió al “artificioso relato” de Hacienda para formular un caso en su contra, al indicar que “confundía y manipulaba dos intenciones completamente diferentes: una era el deseo de establecerse en un país y otra, muy distinta, el deseo de que prosperara una relación que se desarrollaba en ese país”, con lo que hizo referencia a su relación con Piqué.

Así se refirió a sus viajes a España para visitar a Gerard Piqué

Contó que en 2011 viajaba con regularidad a España porque deseaba que su naciente relación con el entonces futbolista prosperara, sumado al hecho de que por su rol como futbolista del FC Barcelona le era imposible moverse de su país con regularidad.

Para Shakira, que residía en Miami y tenía una carrera musical, eso representaba más dificultades. “Viajar a España me generaba muchísimas complicaciones, porque me forzaba a estar lejos de mis centros de actividad laboral. Siempre que regresaba, lo hacía para que prosperara esa relación, no por ‘vocación de permanencia’”, afirmó la artista.

La colombiana no dudó en señalar que ese principio para establecer una presunta residencia en el país ibérico partía, según ella, de “un prejuicio machista”. En su concepto, “si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo”, denunció.

Shakira acusó a las autoridades españolas de intentar hacer un caso ejemplarizante a costa de su reputación - crédito Europa Press

Shakira explicó que lo relacionado con sus impuestos es motivo de constante escrutinio por organismos y agencias a nivel mundial, pero solo en España la acusaron de estar evadiendo sus responsabilidades fiscales.

“Mis finanzas fueron investigadas por instituciones tan poco sospechosas como la Casa Blanca o el IRS y aprobadas por otros países de la Unión Europea, y en todo ese tiempo nunca encontraron ni la menor seña de ilegalidad”, escribió la mujer, que añadió que a un funcionario de la Agencia Tributaria española se le permitió, según ella, “criminalizarme en un programa de la televisión antes incluso de que se celebrara el juicio”.

La colombiana continuó su descargo contra la entidad y la acusó de no buscar castigar a quienes evaden impuestos, “sino de mostrar trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho”.

“Una década financieramente perdida”

En un apartado posterior expresó que durante el periodo que vivió en España pagó “mucho más de lo que debía”, y calificó su tiempo en el país como “una década financieramente perdida”, pese a dar más de 120 conciertos en 90 ciudades alrededor del mundo, como parte de las giras de sus álbumes Sale El Sol y El Dorado.

Al respecto, explicó que cuando decidió declarar residencia en España, la Agencia Tributaria le reconoció que no tenía estatus de residente en los años anteriores “para luego, inmediatamente después, tratar de cobrarme por aquellos años”.

“Solo pasé en España 73 días, cuando el mínimo establecido por la ley para ser residente fiscal es de 183 días”, agregó Shakira. Remarcó que al estar de gira constantemente, “no puede tener intención de residir fiscalmente en un lugar solo porque vive allí la persona con la que en ese momento tiene una relación”.

Tras su separación de Piqué y el final del proceso de la Hacienda española, Shakira volvió a radicarse en Miami, donde vive actualmente junto a sus hijos Milan y Sasha - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

La cantante afirmó que decidió referirse al tema en este momento principalmente por sus hijos, Milan y Sasha. “Quiero dejarles el legado de una mujer que expuso sus razones con calma y en sus propios tiempos, cuando ella lo consideró necesario, no cuando la obligaron a hacerlo. Necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida, no por cobardía ni por culpabilidad”, expresó.

Por último, cargó una vez más contra la Agencia Tributaria y les advirtió que “si quieren que creamos en las instituciones, deberían convencernos de que las instituciones creen en nosotros”. En su frase de cierre, Shakira manifestó que muy seguramente no le iba a gustar lo que leerían las personas que adelantaron el proceso en su contra “pero, francamente, me importa muy poco. No lo escribí para ellos”.