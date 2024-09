Ana Lucía Domínguez se despidió de su figura a pocos días de convertirse en mamá: “Estoy aceptando los cambios en mi cuerpo”

La reconocida actriz escribió una carta "despidiéndose" de su cuerpo a pocos días de ser mamá - crédito @Analuciado/Instagram

Después de unos meses de haber anunciado su embarazo, la actriz Ana Lucía Domínguez se mostró vulnerable en una publicación que subió a su cuenta de Instagram. En ella menciona el gran reto que ha sido para ella ver cómo su cuerpo cambia y explica que está en un proceso de aceptar que no volverá a ser como antes después de dar a luz.

“Solo con mirarme, reconozco los cambios que se están produciendo en mí, cada día es una nueva etapa y un nuevo descubrimiento, al principio mis prendas me quedaban, después empezaron a ajustarse, hasta que no pude seguir usando esa ropa que me gustaba. A veces el miedo y la incertidumbre me envuelven y me pregunto... ¿Volveré a ser como antes?”, dijo la actriz.

La actriz confesó que está en el proceso de entender que su cuerpo no será igual después del embarazo - crédito @analuciado / Instagram

En video de un poco más de un minuto, la actriz acompañó su voz con imágenes y videos que ha recolectado a lo largo de su embarazo, pues se le ve leyendo la prueba con la que comprobó que estaba embarazada, en algunos segundos se le ve en su primera radiografía y acompañada de su esposo, el también actor Jorge Cárdenas.

En las palabras de la actriz, explica que cada vez que iba a un control, las imágenes de cómo su bebé se iba formando la conmovían aún más. “Cada vez que en el médico, me llenaba de asombro al ver como crece la vida dentro de mí, había un corazón latiendo con fuerza y pequeñas extremidades formándose, y una carita que ya se va perfilando”.

“Querido cuerpo, estamos en este viaje juntos, estoy aprendiendo a aceptar los cambios y a sentir gratitud por cada cosa que haces por mí y por nuestra pequeña. Suelto la idea de regresar a mi versión anterior, en su lugar abrazo la idea de que seremos una mejor versión más fuerte y más completas”, dijo.

Ana Lucía mencionó que está agradecida con su embarazo porque le ha permitido aprender muchas cosas - crédito @analuciado/Instagram

A pocos días de que la actriz dé a luz a su primera hija, ha compartido que ha sido un proceso complejo en la aceptación de una nueva vida, además de mencionar que tiene grandes sueños y esperanzas de vivir muchas cosas con su bebé, que ella lo llama como una nueva etapa.

“Este es un nuevo capítulo lleno de posibilidades, porque cada día es una página en blanco lista para llenarse con experiencias inolvidables, por eso elegí enfocarme en la belleza de esto y en el milagro que estás creando, estoy profundamente agradecida por vivir esta experiencia contigo, gracias”, palabras que le dedicó la actriz a su hija que aún no nace.

La sentida carta de Ana Lucía llegó a conmover a varios de sus seguidores que no dudaron en dejarle mensajes de apoyo y cariño donde le aseguran que la etapa de ser mamá la cambiará para bien. “No volverás a ser como antes, ahora eres una mejor y más bonita versión de ti”, “la maternidad será tu nueva mejor etapa”, “Qué lindo que hables de ese miedo a que el cuerpo cambie, no todas nos atrevemos a decirlo por miedo a ser juzgadas”.

Quién es el esposo de Ana Lucia Domínguez

Jorge Cárdenas es el actor con el que Ana Lucía comparte su vida sentimental desde hace más de 15 años. Es recordado por su actuación en Dama de troya, La traicionera y La ley del corazón. El actor oriundo de Cali inició su carrera artística como músico hasta que en 1994 llegó a participar en la producción Clase aparte.

La relación de los actores inició como sacada de una escena de novela -crédito @analuciado/Instagram

En varias ocasiones, la pareja de actores ha confesado que se conocieron en un momento como de película, pues según el portal web del Canal RCN, ambos estaban en un bar con unos amigos cuando, por un accidente, la actriz cayó al lado de Cárdenas y desde ese momento se empezaron a conocer, convirtiéndose en una de las parejas más duraderas de la farándula colombiana.