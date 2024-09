Nelson Velásquez, a pesar de su condena por violar los derechos de autor, interpretó las canciones de ‘Los Inquietos del Vallenato’ en concierto en México

A pesar de una sentencia de prisión de cuatro años, Nelson Velásquez lleva a cabo su gira de conciertos en México - crédito @nelsonvelasquezof/Instagram

El reconocido cantante de vallenato Nelson Velásquez se robó nuevamente la atención pública, esta vez no solo por su talento musical, sino también por una serie de cuestiones legales que lo han acompañado en los últimos años. A pesar de una reciente condena a cuatro años de prisión y una millonaria multa, el impacto en su carrera musical parece haber sido mínimo, puesto que continúa en su gira en México.

Velásquez fue recibido en ese país con gran emoción, en medio de un momento que reflejó el apoyo incondicional de sus seguidores. El cantante, conocido por su contribución al vallenato, aseguró que su gira se mantendría sin alteraciones, lo que quedó demostrado con su llegada triunfal. En su cuenta de Instagram, el artista compartió videos del caluroso recibimiento, donde se le vio rodeado de fanáticos luciendo camisetas con la bandera colombiana y de su rostro, además de un grupo de mariachis que animó el encuentro.

A pesar de la condena, el guajiro ha podido continuar con su agenda gracias a una suspensión condicional de la pena. Un juez de Medellín le concedió la oportunidad de evitar la prisión, estableciendo un periodo de prueba de cuarenta y ocho meses. Sin embargo, el cantante deberá cumplir con una serie de requisitos durante este tiempo para mantener su libertad.

La controversia legal que ha rodeado a Velásquez inició con una denuncia de LG Music Ltda, representante de la agrupación de la cual cantante hizo parte, Los Inquietos del Vallenato. La denuncia se centró en la interpretación de varias canciones del repertorio de la banda sin la debida autorización durante los años 2012 y 2018.

“En atención a las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Medellín (Antioquia) condenó a cuatro años de prisión al cantante de música vallenata Nelson Aníbal Velásquez Díaz, por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. De acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2018, el artista interpretó, como solista y sin la debida autorización, varias canciones de una agrupación musical de la cual hizo parte durante varios años”, indica el comunicado de la Fiscalía.

Haciendo caso omiso a este conflicto legal, durante un concierto en México, el guajiro interpretó uno de los temas por los que fue denunciado.

El 28 de agosto, un juez de Medellín dictaminó que Velásquez debía cumplir cuatro años de prisión por “violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos”. Esta sentencia coincidió con el inicio de la gira de conciertos por México, lo que planteó dudas sobre si el artista evitaría interpretar canciones de su antiguo grupo. Sin embargo, videos compartidos en las redes sociales muestran que sí cantó uno de los temas relacionados con la denuncia, mientras que otros clásicos fueron omitidos.

Entre las canciones que Nelson Velásquez no puede interpretar según la sentencia se encuentran Nunca niegues que te amo, Entrégame tu amor, Volver, Te pierdo y te pienso, Primavera azul, Dos locos, No queda nada, Me matará el sentimiento, Suave brisa, Quiero saber de ti, Buscaré otro amor y Perdóname la vida. La demanda presentada por LG Music Ltda., y su representante Jair López, argumenta que el guajiro ha interpretado estas canciones sin autorización, alegando una violación de los derechos de autor.

El compositor Wilfran Castillo se pronunció sobre el tema y expresó su apoyo a Velásquez, afirmando que el artista está autorizado para interpretar sus composiciones: “Varias personas me han preguntado respecto de la decisión penal que compromete al artista Nelson Velásquez. Quien desde la primera canción tuvo mi aprobación y visto bueno para grabar e interpretar mis obras en vivo. Por mi parte debo manifestarme en favor del artista, anunciando que lo que tenga que hacer para que él siga interpretando mis obras lo haré”.

El conflicto legal entre Velásquez y Los Inquietos del Vallenato aún no tiene una solución definitiva y es necesario esperar el desarrollo de futuras instancias judiciales. Por ahora, Nelson Velásquez continúa con su gira.