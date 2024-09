Yeison Jiménez reveló cuál es el sueño que nunca podrá cumplir a pesar de tener el dinero: “Me quedó la espinita”

Yeison Jiménez confesó el sueño al que renunció por su carrera - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez se lanzó al ruedo y se estrenó como entrevistador, una faceta con la que está generando noticia, pues en medio de su nuevo podcast está dejando al descubierto su vida privada mientras conversa con sus invitados.

En esta oportunidad, el artista popular que también quiso ser actor, reveló que pese al éxito que alcanzó como cantante y la calidad de vida que se pudo dar gracias a la música, todavía siente que le falta cumplir un sueño que tiene que ver con la parte profesional para sentirse realizado por completo, sin embargo, pese a tener el dinero, lo ve muy lejano: “Ahora tengo la plata, pero no el tiempo”.

Si bien Yeison Jiménez le ha demostrado a su público que cuando se propone algo lo logra, con respecto a su educación todavía le queda un pendiente que no visualiza a corto plazo, pero que le sigue inquietando su cabeza.

“Mi único sueño frustrado es no ser profesional, no tener una carrera universitaria. Pero alguien me dijo: ‘es que tú eres un cantante profesional’. Le respondí ‘sí, pero mi único sueño frustrado es no haber pasado por la universidad’. Hoy lo podría hacer, pero no tengo el tiempo”, confesó el cantante caldense sobre el deseo que tiene pendiente lejos de los escenarios y los micrófonos.

Yeison Jiménez habló del sueño frustrado que tiene pese a ser exitoso en la música - crédito @caminoalexito_yj/Instagram

Con Camino al éxito, nombre de su nuevo espacio digital en el que tendrá tres invitados por semana, incluida una historia que sirva como referente de triunfo, Yeison Jiménez continúa dejando ver su versatilidad más allá de las tarimas, pues él ha incursionado como empresario en el sector de la construcción, la hotelería, la apicultura y la ganadería, no obstante, en esta ocasión, le apostó a un programa en Youtube para inspirar a sus seguidores.

“Esto no nació con fines lucrativos, somos un parche que quiere hacer contenido de calidad y transformar pensamientos, es un proyecto que estoy haciendo con un equipo de pelados paisas que tienen ideas maravillosas y vamos a meterle la ficha a esto”, mencionó el artista sobre su nuevo podcast por el que ya han pasado La Segura, Gregorio Pernía y La Liendra.

Allí en su programa, mientras que Yeison charla con las personalidades que convoca para sus episodios, también ha compartido su experiencia personal, sorprendiendo con una confesión, pues a pesar de estar en la cima se siente frustrado por no haber logrado titularse como profesional con un diploma que lo certifique. Aun así, salió adelante, se superó y hoy quiere ser ejemplo a través de su programa digital.

Yeison Jiménez explicó la intensión de su nuevo podcast llamado 'Camino al éxito' - crédito @caminoalexito_yj/Instagram

Yeison Jiménez quiso trabajar en televisión, pero lo echaron

Fue en 2013 cuando el cantante nacido en Manzanares, Caldas, empezaba a tocar las puertas de los medios en Colombia que se le presentó la oportunidad de incursionar en la actuación, un camino que no siguió debido a que se enfocó en la música, sin embargo, su corto paso por los sets de grabaciones le dejaron una anécdota que no olvida.

Yeison Jiménez se estrenó como entrevistador en su nuevo programa digital - crédito Camino al Éxito/Youtube

El exjurado de Yo me llamo se presentó a un casting que se ganó, su personaje era un figurante que aparecería en tres escenas y, aunque se trataba de un personaje compartía parlamento al lado de Ana Lucía Domínguez algo que lo dejó sorprendido.

“Me toca hacer a un encargado de mover un trasteo en tres ‘turnitos’, para ese entonces me iban a pagar 60 mil pesos por ese rodaje, yo lo hacía con gusto y con ganas de aprender pues sentía que tenía presencia que podía hacerlo”, comenzó relatando el intérprete de canciones como Mi Venganza, Guaro y Ni tengo ni necesito, que además desveló la cifra que recibiría por su primer trabajo en televisión.

No obstante, al ver que tendría que interactuar con la actriz Ana Lucía Domínguez, Yeison se dejó llevar por la emoción al punto que lo sacaron de la producción sin permitirle grabar sus escenas.

“Yo la vi ahí sentada como esperando algo, agarré fuerzas y me decidí a caerle con toda para pedirle una foto, tomé valor, abrí la puerta y me le entré porque pensé que estaba en un receso para descansar o almorzar, no sé qué se me pasó por la cabeza, el caso es que me pidieron que me fuera”, contó el artista sobre su intento de ser actor.