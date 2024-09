“Dos campos, una misma pasión”: la campaña que une a mujeres caficultoras y futbolistas profesionales

La campaña "Dos campos, una misma pasión" resalta el trabajo de mujeres en la caficultura y el fútbol - crédito Juan Valdez

Desde 2017, más de 900 mujeres de 10 asociaciones y cuatro cooperativas en diversas regiones de Colombia han comercializado más de 200 mil kilogramos de café verde a través del programa Mujeres cafeteras, una estrategia de empoderamiento económico y social liderada por Juan Valdez.

Por tal motivo, la marca de los caficultores colombianos presentó su nueva campaña titulada Dos Campos, Una Misma Pasión, con la que busca resaltar la labor de las mujeres cafeteras y sus equivalentes en el ámbito del fútbol profesional femenino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Como parte de esta nueva campaña, la compañía lanzará una edición especial de su café Mujeres Cafeteras. Por eso, Infobae Colombia conversó con Camila Escobar, presidenta de Juan Valdez, acerca de lo que significa el empoderamiento de las mujeres en la caficultura y los planes para mantener esta ayuda en el país.

Infobae Colombia: ¿cómo surge el programa Mujeres Cafeteras?

Camila Escobar: desde el 2017, nosotros lanzamos un programa de Mujeres Cafeteras que inició como una edición especial, una compra puntual de café a una comunidad de mujeres, pero desde 2017 hasta hoy se ha convertido en un programa 360 de visualización y empoderamiento de un grupo poblacional que está menos representado que el resto en un sector como el nuestro que es la caficultura.

El centro de nuestra estrategia es la sostenibilidad, nosotros creemos profundamente en la generación, no solamente, de una marca que sea la mejor en lo que hace, sino la mejor para el mundo en lo que hace.

Infobae Colombia: ¿cuál ha sido el impacto de Mujeres Cafeteras?

Camila Escobar: nosotros con esta línea hemos generado impacto en casi mil mujeres, tenemos 10 asociaciones y 4 cooperativas de mujeres caficultoras en más de 11 departamentos de nuestro país que se ven beneficiadas por este programa.

Estamos llegando a 17 países con tres productos de línea principales de Mujeres Cafeteras, eso demuestra cómo hemos migrado de una edición especial que es un in and out de una marca en sus tiendas a ser una programa que ya cubre café tostado y molido, cápsulas tipo nespresso y tenemos un liofilizado que se vende en 17 países.

Camila Escobar es la presidente de Juan Valdez - crédito Juan Valdez

Infobae Colombia: ¿por qué ha sido tan exitosa la línea Mujeres cafeteras?

Camila Escobar: es uno de los cafés preferidos de nuestros consumidores. En Colombia está entre el uno y el dos más vendidos en la línea más premium de Juan Valdez, obviamente por el propósito que persigue, pero también por sus características funcionales porque es un café de un tueste medio, balanceado, es absolutamente delicioso.

Infobae Colombia: ¿cómo nace la campaña Dos campos, una misma pasión?

Camila Escobar: estamos absolutamente felices de poder unir dos campos, una misma pasión en un producto de café, ¿cuáles campos?, el deportivo, en este caso el del fútbol en particular, con el campo del agro, la caficultura empoderando a mujeres, visibilizando a mujeres que es algo que nuestra marca está lista para hacer, que tiene la apuesta contundente por darles espacio a hombres y mujeres, porque también hemos tenido otras ediciones de este tipo con, por ejemplo, Carlos Vives porque creemos que no hay una mejor marca para llevar en alto el nombre de Colombia y de las personas que hacen país.

Infobae Colombia: ¿en qué consiste la campaña Dos campos, una misma pasión?

Camila Escobar: el objetivo es ser ese canal que permita visibilizar estos esfuerzos de empoderamiento y emprendimiento femenino en el campo como lo es todo el programa Mujeres cafeteras y así también visibilizar a jugadoras como Leicy Santos, Daniela Montoya y Daniela Garabito, de visibilizar a Carlos Vives, de visibilizar a nuestra batalla de Boyacá, a nuestros festivales de blancos y negros, a nuestro Carnaval de Barranquilla, porque somos una marca que cree profundamente en la generación de valor a través de lo social, a través, de la cultura, a través del deporte y lo hacemos con una apuesta contundente.

Las causas que debemos impulsar son las causas a las que tenemos que apostarle contundentemente porque muchas veces hablamos de los temas y lo hacemos desde lo personal o desde lo corporativo y sabemos que hay causas que son importantes, pero no tomamos acción por ellas. Lo que nosotros estamos haciendo es tomar un paso adelante, pues Mujeres cafeteras, como programa global, ha sido una apuesta como muchas otras en las que apostamos por una causa en la cual creemos.

El programa Mujeres Cafeteras se apoya en una estructurada red de asociaciones y cooperativas, impulsando no solo el desarrollo económico de las participantes, sino también su bienestar integral - crédito Juan Valdez

Infobae Colombia: ¿en qué tiendas se pueden conseguir estos nuevos empaques y esta edición especial con la imagen de las jugadoras de la selección Colombia?

Camila Escobar: nosotros vamos a tener este producto en todas nuestras tiendas Juan Valdez desde el 20 de agosto, ya está disponible y yo les diría que corran a comprarlos porque solo se podrá comprar en tiendas de Colombia y se ha producido un lote de 10 mil unidades en presentaciones de 283 gramos.

Infobae Colombia: ¿cómo es el proceso para que una cooperativa haga parte de Mujeres cafeteras?

Camila Escobar: entre los diferentes componentes que tiene nuestro enfoque programático es que tiene el beneficio de impulsar a mujeres no solo con productos, sino el bienestar 360 que genera, uno de los más importantes es la asociatividad y en un sector como el nuestro, que es la caficultura, la asociatividad es fundamental porque tiene beneficios para la comunidad que son grandísimos.

Lo que hacemos es trabajar con asociaciones y cooperativas de mujeres que están estructuradas, que trabajan por un propósito común, que trabajan por una comunidad y ayudamos al fortalecimiento de esas comunidades. Esto hace que todo el programa impulse la comunidad y no solamente a una mujer en particular, entonces a diferencia de otros productos en lo que existe la visibilidad y la comercialización de una finca en particular o de un caficultor o caficultora en particular, el programa Mujeres Cafeteras como un todo lo que pretende es tener vínculo con las asociaciones y cooperativas.

Infobae Colombia: ¿cómo se acepta una cooperativa?

Camila Escobar: básicamente, nosotros compramos el café al Fondo Nacional del Café y estas asociaciones nos buscan a nosotros o buscan al fondo y dicen: ‘Yo quisiera participar en el programa de compraventa de café para mujeres caficultoras’, ahí hacemos un chequeo, básicamente que la asociación exista, que tenga la disponibilidad de vender el café de manera recurrente, que cumpla con los requisitos de calidad y entra al programa.

Ya en el programa uno de los ejes en los que se benefician esas asociaciones y esas cooperativas son, por ejemplo, gestión ambiental, temas de trabajo, gestión de equidad de género, de visibilización y programas de educación. También tenemos temas de productividad superimportantes como de renovación de siembra, de adaptación de tecnología y tenemos un impulso muy grande por la calidad de la rentabilidad que son temas fundamentales para cualquier cultivo.

Infobae Colombia: una de las diferencias con la que entró Juan Valdez al mercado fue su línea de ropa, ¿cómo ha evolucionado esa línea de productos?

Camila Escobar: uno de los ejes fundamentales de conexión con el consumidor para nosotros es la innovación, la innovación de todo tipo y el estar vigentes a través de nuestros productos de merchandising para los consumidores, para las nuevas generaciones.

Es así como desde hace dos años hemos venido impulsando de manera muy fuerte, tanto en Colombia como en el mundo, porque la marca Juan Valdez tiene presencia en 40 países, 20 de ellos con tiendas, y en los que tenemos tiendas el merchandising se vuelve fundamental, por ejemplo, tenemos unos termos espectaculares, tenemos ropa, tenemos productos de preparado de café que son maravillosos y apelan a la excelencia y a la calidad de preparación del café.

La iniciativa Mujeres cafeteras de Juan Valdez ha empoderado económicamente a casi 1.000 mujeres, abarcando 10 asociaciones y 4 cooperativas de múltiples regiones del país - crédito Juan Valdez

En ese sentido, tenemos alianzas a nivel nacional con una marca que se llama Domenica, que fabrica ropa y que tiene un propósito también social y ambiental muy fuerte y que hace match con nuestra razón de ser y hemos desarrollado una línea maravillosa de prendas para vestir.

Tenemos alianza con marcas globales como los termos Stanley, que son todo un suceso y una revolución, tenemos tanto proveedores nacionales como internacionales de la mayor calidad en todas nuestras líneas y nos sentimos muy orgullosos en este momento de las líneas de merchandising que tenemos porque realmente hemos visto que el consumidor se conecta con nosotros. También incluimos proveedores inclusivos que son pequeñas empresas y que con nosotros, a través de nuestra política de compras inclusivas, pueden entrar al mundo corporativo como proveedores.

Infobae Colombia: ¿qué planes a futuro tiene la marca Juan Valdez?

Camila Escobar: Tenemos planes de expansión en todos nuestros canales, por ejemplo, tiendas, que es el canal más visible, esperamos llegar a 1.200 para el año 2030.

Tenemos unos países muy importantes que estamos profundizando en este momento y de crecimiento acelerado como son Turquía, México, España y por fuera de los países naturales de crecimiento que están en América Latina y planes futuros para incursionar en países como Brasil y China.

Hoy en día tenemos alrededor de 16.000 puntos de venta de consumo masivo en 40 países y esperamos seguirnos expandiendo, conquistar más aerolíneas y, obviamente, seguir desarrollando los canales electrónicos en Colombia.