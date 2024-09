Laura Londoño reveló por qué prefiere trabajar como actriz para plataformas digitales: “Hay verdad y libertad”

Laura Londoño compartió las ventajas que tiene actuar para plataformas digitales en comparación a los canales de televisión tradicionales - crédito @londonotlaura/Instagram

Luego de conquistar España en donde ganó un reality de cocina entre famosos, Laura Londoño está de vuelta en Colombia donde estrenará la segunda temporada de Manes, serie en la que le da vida a mujer empoderada que le hizo replantearse el término ‘feminista’. “Por primera vez me van a ver diciendo groserías que, por cierto, en la vida cotidiana se me salen y disfruto decirlas de vez en cuando”, dijo.

En entrevista con Infobae Colombia, la actriz paisa de 36 años de edad, habló sobre su personaje de Antonia en esta nueva producción de Prive Video. Pero, además, reveló las ventajas que tiene trabajar para las plataformas de streaming en comparación con los canales de televisión tradicional. “Existen unas licencias maravillosas y unos permisos que te permiten ser menos prudente a la hora de crear y más cercano a la realidad que se está contando”, añadió.

La principal razón por la que Laura Londoño quien lleva una larga trayectoria en las pantallas de la televisión colombiana en la que ha protagonizado grandes historias, prefiere actuar para plataformas digitales, pues en las producciones digitales encuentra una comodidad que como actriz le permite ser más real con sus personajes. “Puedes jugar, improvisar y encontrar la verdad en el papel, además de que en las plataformas se muestra el rol de la mujer tal y como es sin restricciones ni riesgos. Eso me encanta”, explicó.

Por otra parte, la también empresaria mencionó que en las historias que se cuentan en las plataformas le están dando un mayor espacio y libertad al rol que desempeña la mujer en la familia y la sociedad, tal y como lo hace su personaje de Antonia en Manes 2, en donde interpreta a una mujer que se enfrenta al patriarcado, el machismo y el pensamiento limitado. “Laura no está muy alejada de Antonia en la vida real, porque en el día a día a mí también me toca igual con mi marca como empresaria, con mis hijas y mi esposo como madre y, como mujer sorteo los mismos retos en los que todavía se tiene encasillado el rol femenino y lo que es capaz de hacer”.

Laura Londoño concluyó que disfruta más el actuar para historias pensadas para plataformas digitales porque tiene menos preocupaciones a la hora de desempeñar su profesión.

“Aquí tú encuentras un lenguaje y una narrativa menos cuadriculada que se asemeja mucho más a lo que nos pasa a todos como humanos y eso conecta más con el público, normaliza muchas cosas, se tocan temas actuales que están ahí, acá solo por dar un ejemplo en Manes se habla de infidelidad, de relaciones entre amigos, la homosexualidad, entre otras muchas cosas”, agregó Laura.

Luego de la pandemia, las plataformas de streaming se convirtieron en una opción para consumir contenido a elección en el tiempo y horario que el usuario elija, además de poder hacerlo sin cortes a comerciales ni tener que esperar a que salga un nuevo episodio. Esto hizo que cada el mercado en Colombia se ganara cada vez más terreno y por consiguiente se realicen más productos locales.

Juan Fernando Sánchez, quien interpreta a uno de los nuevos personajes que entraran a hacer parte de la trama en la segunda temporada de Manes, coincidió con el pensamiento que tiene Laura y agregó su punto de vista al respecto, pues para él también es más cómodo actuar para productos que están pensados para plataformas.

“Por ser series de temporadas de máximo 10 episodios el cuidado es mucho más preciso con planos más acertados. Al no existir el afán ni la inmediatez las escenas cuentan con planos acertados en donde no se pasa por encima de la estética ni la cinematográfica. Creo que el detalle hace el trabajo mucho más apasionado en donde se le presta atención al detalle y no se sacrifica nada, además de poder manejar un lenguaje universal con honestidad”, afirmó Sánchez.

Por último, el actor Diego Cadavid que también regresa a esta segunda entrega de Manes que estrena su nueva temporada el 11 de septiembre en simultanea para 240 países a través de la plataforma de Prime Video comentó qué: “Estoy completamente de acuerdo con mis colegas, pero por otro lado se suma el tema actoral, ya que al tener menos escenas en las que apareces, pues son menos oportunidades de salir, así que uno también te esfuerzas por hacer mejor la parte que corresponde y no tienes que desgastarte tanto físicamente. Los tiempos de rodaje son menores, esto te ayuda a tener mayor espacio de preparar tus textos y prestarles mayor atención”.

La segunda temporada de Manes llega el 11 de septiembre a Prime Video - crédito cortesía Prime Video Latinoamérica