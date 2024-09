Gregorio Pernía se sinceró sobre la relación que lleva con el hijo que tuvo con su empleada: “No seré hipócrita”

Gregorio Pernía destapó la verdad detrás de la relación con su hijo de casi 40 años con quien casi no tiene comunicación - crédito @gregoriopernia/Instagram

Gregorio Pernía se refirió a la relación casi nula que lleva con su hijo mayor, el primogénito de que se enteró hace pocos años que había tenido con quien fue su empleada de servicio en su juventud y al que reconoció luego de una prueba de paternidad que arrojó positivo.

Diego está próximo a cumplir 40 años, sin embargo, el actor cucuteño supo de su existencia apenas en 2018 y confesó que le ha sido difícil recuperar el tiempo perdido junto a él, pese a que responde por algunos gastos el que es su hijo mayor.

El artista Yeison Jiménez se estrenó como entrevistador con su nuevo espacio digital llamado Camino al éxito en donde tuvo como invitado al actor Gregorio Pernía quien en medio del episodio habló de la poca comunicación que mantiene con Diego, su primogénito.

Gregorio Pernía habló de la relación que lleva con su primogénito - crédito @caminoalexito_yj/Instagram

De acuerdo con las imágenes compartidas sobre el capítulo en el que Gregorio se sinceró con el cantante de música popular, el exparticipante de Masterchef Celebrity mencionó que las cosas con Diego Fernando Pernía iban a su ritmo, ya que no habían compartido mucho tiempo como se suponía que debería ser luego de pasar casi 35 años en el anonimato. En el pódcast con Yeison Jiménez, el actor de 54 años de edad revivió el instante en el que se enteró de la noticia, enfatizando en cómo se “desencajó”, pues además se encontraba con su actual esposa Érika Rodríguez a su lado.

“No he recuperado el tiempo perdido con él porque es pura paja, para que soy hipócrita y falso, pero le he colaborado en muchas cosas”, dijo en el espacio, revelando que aún no se habían unido tanto.

La noticia sacudió el mundo del entretenimiento, pues Gregorio pensaba que su hijo Emiliano, fruto del amor con la actriz Marcela Mar era su primogénito, peor no resultó así. Pese al escándalo que suponía el hecho de tener un hijo con su anterior empleada, Gregorio no ocultó la verdad he hizo pública la buena nueva a través de sus redes sociales donde presentó a Diego orgulloso y prometió esforzarse por hacerlo sentir parte de la familia.

Gregorio Pernía tiene en realidad cinco hijos - crédito @gregoriopernia/Instagram

“Mucha gente que estaba alrededor me dijo: ‘No vayas a decir que es tu hijo’, era el hijo de la empleada de servicio, y yo dije: ‘Qué pasa, qué te pasa güe… la violencia más grande es la diferencia de clases sociales’. Fui, le hice la prueba de ADN, y le di el apellido”, agregó.

¿Cómo es la relación de Gregorio Pernía con su hijo mayor?

Fue en 2018 cuando la vida del también empresario dio un giro inesperado que invadió los titulares de los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, además de ser tendencia en las redes sociales, ya que de la nada, Pernía se enteró de que su primer hijo no fue Emiliano Pernía, sino que existía otro hijo antes de él, llamado Diego Frenando.

Ángela madre de Diego Pernía, el real primogénito del actor Gregorio Pernía - crédito @diego_pernia2314/Instagram

Tras someterse a una prueba de ADN, que salió 99,9% positiva, se comprobó, 32 años después, la existencia del primer hijo del actor, quien nació fruto de una aventura que tuvo Gregorio con Ángela, una mujer afrodescendiente, quien, para ese entonces, trabajaba como empleada doméstica de su casa.

Tiempo después de confirmarse que Diego sí llevaba la sangre de Pernía, se reunieron en varias ocasiones para conocerse más a fondo. Incluso, el joven pudo compartir con sus demás hermanos.

“Aquí hay una historia por contar, este es un registro de lo sucedido entre mis dos hijos, Emiliano y Diego; en mi ausencia se encontraron por primera vez, hablaron, se conocieron más, Emiliano lo acompañó a su despedida; Diego, cumpliendo un sueño que tenía: conocer Europa, sin importar la edad de los hijos, los padres estamos presentes siempre para ellos”, dijo Gregorio hace un tiempo en entrevista con Las Sandoval.

Según con las imágenes que han publicado en sus redes, padre e hijo tienen una buena relación, pero por compromisos de los dos, poco se ven, además de que la distancia tampoco les ha permitido integrarse y compartir fechas especiales. “Él está en Europa paseando ahorita, pero vive en Cali”, añadió Gregorio sobre su hijo mayor.