Cambios que tendrá el Banco de la República en 2025 podrían subir el precio del dólar: medida que pide Petro sería clave

En los próximos seis meses habrá varios cambios en los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, algo muy importante para Colombia porque esta es la que permite que exista coordinación entre las decisiones del Emisor y la política económica general del Gobierno, con el respeto por la independencia y autonomía de la institución.

Dichos cambios tienen que ver con decisiones del presidente Gustavo Petro, lo que podría afectar de gran manera la estabilidad económica de Colombia. Muchas personas se preguntan sobre la mecánica de estos cambios, las expectativas que hay al respecto y las implicaciones para la política monetaria.

Para entenderlos, primero hay que tener en cuenta que en diciembre de 2024 se vence el primer periodo de cuatro años del gerente general, Leonardo Villar. Sin embargo, este puede permanecer por un máximo de tres periodos, así que Villar puede ser reelegido.

Reelección del gerente general

De acuerdo con el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo, asesor económico jefe de Presidencia, la Junta Directiva es la facultada para elegir al gerente general y no el presidente de la República. Entonces, lo más probable es que Leonardo Villar se postule para un segundo periodo y que la junta lo reelija.

El experto indicó, por medio de X, que, en febrero de 2025, el presidente Petro deberá reemplazar a dos de los cinco codirectores de dedicación exclusiva (que son miembros de la junta, además del gerente general y el ministro de Hacienda).

Según explicó, los codirectores tienen un límite de permanencia de tres periodos consecutivos de cuatro años, y a ninguno de los codirectores actuales se les cumple ese plazo máximo. En consecuencia, el presidente Petro podrá reemplazar a los dos que él decida de los cinco codirectores actuales.

“Petro nombró a la codirectora Olga Lucía Acosta a finales de 2022 en reemplazo de Alberto Carrasquilla, cuyo previo nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado por no acatar la ley de cuotas. Seguramente ella no será reemplazada”, aseguró.

Anotó que los otros cuatro codirectores (Roberto Steiner, Bibiana Taboada, Mauricio Villamizar y Jaime Jaramillo) fueron nombrados por el entonces presidente Iván Duque, así que, con seguridad, Petro decidirá entre ellos para los reemplazos.

Las mayorías de Petro, pero...

Así, a partir de febrero la Junta Directiva quedaría con cuatro de siete miembros nombrados por Petro: el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla), Olga Lucía Acosta y otros dos codirectores. Esa junta, agregó Pardo, posiblemente favorecerá una política monetaria algo más laxa que la actual, lo cual podría afectar el dólar.

Sin embargo, adujo que, en el tema de emisión monetaria, que es algo que propuso Petro en los últimos días, el mecanismo seguramente requeriría de un crédito al Estado, ya que el banco no puede hacer estas operaciones con particulares distintos a establecimientos de crédito.

“Aquí es clave tener en cuenta que un crédito del Banco de la Republica al Estado necesita de aprobación unánime de la junta. Me inclino a pensar que, como mínimo, el gerente y los tres directores que no sean remplazados (incluyendo a Olga Lucía Acosta) no apoyarían esa propuesta”, expresó el exviceministro de Hacienda.

Por esta razón, cree que dos personas que serán muy importantes y determinantes al interior de la Junta Directiva del Banco de la República en 2025, y claves para conservar su credibilidad, serán Leonardo Villar y Olga Lucía Acosta.

Operación de crédito

De igual forma, al analista y consultor político Andrés Mejía Vergnaud también se unió a lo que pude pasar con el Banco de la República. Esto, ante la idea de Petro de que emita más billetes para reparar a las víctimas del Estado. Dejó claro que este no podría simplemente imprimir dinero y dárselo al Gobierno. Tendría que haber alguna operación de crédito.

“La constitución dice que cualquier préstamo del Banco de la República al Gobierno requiere voto unánime de su Junta Directiva”, afirmó.

Al respecto, precisó que el Gobierno no emite ni puede emitir dinero, sino solo el Banco de la República: “No crean cuando dicen ‘es que Duque emitió x x x…' Los gobiernos no emiten. El Banco de la República emite dinero continuamente en cantidades calculadas de acuerdo con la necesidad que la economía tenga de circulante, y la manera de poner a circular ese dinero es a través de operaciones con el sistema bancario”.

Lealtad de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República

Por lo anterior, pidió no creer cuando se oiga decir que el Banco de la República emite “para los bancos”.

Ante esto, expuso que el Gobierno no se va a “tomar la junta” cuando a principios de 2025 nombre dos miembros. Incluso, remarcó que, si estos fueran absolutamente leales al Gobierno, serían solo ellos más el ministro de Hacienda, en el peor caso (tres de siete).

Dejó claro que Olga Lucía Acosta, nombrada por Petro en 2022, es una profesional seria con criterio propio. “Los miembros de la junta no le deben necesariamente obediencia al presidente que los nombró. Su periodo es fijo y, una vez nombrados, el presidente no los puede sacar ni tiene autoridad jerárquica sobre ellos.