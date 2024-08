Adrián Ramos regresa a Europa: el jugador del América de Cali volverá a Alemania para jugar con Borussia Dortmund

Adrián Ramos vuelve al Borussia Dortmund y será dirigido nuevamente por Jürgen Klopp - crédito AFP

Adrián Ramos, capitán del América de Cali, causó revuelo al anunciar un viaje a Alemania para un evento especial. Este suceso fue confirmado en una rueda de prensa previa al duelo de América contra Jaguares de Córdoba en Villavicencio, programado para el domingo 8 de septiembre.

Ramos, conocido cariñosamente como ‘El Capi’, explicó que regresará a vestir la camiseta del Borussia Dortmund durante un encuentro en el que será dirigido por el extécnico del cuadro alemán y del Liverpool inglés, Jürgen Klopp.

El motivo del viaje de Ramos se debe a una invitación para participar en el partido de despedida de dos jugadores icónicos del Borussia Dortmund, compromiso que había aceptado en 2023.

“Acepté la invitación para jugar este partido de despedida de dos compañeros en Alemania el año pasado”, indicó Ramos. En consecuencia, no podrá estar presente en el primer partido de América contra Jaguares, aunque regresará a Colombia al día siguiente.

“Por eso no voy a estar contra Jaguares en ese primer partido en Villavicencio, pero llegaré al siguiente día. Eso no quiere decir que no esté en esta institución, todos han visto mi compromiso con América”, agregó el referente americano.

El viaje de Ramos fue confirmado en una rueda de prensa antes del duelo contra Jaguares - crédito Borussia Dortmund

El capitán del América de Cali se dirigió a su hinchada para aclarar cualquier malentendido y reiterar su compromiso con el equipo. “Quiero enviarle un mensaje al hincha. Mi compromiso con América es del 100%”, afirmó Ramos, quien recientemente marcó su gol número 100 con los diablos rojos. Enfatizó que su ausencia temporal no debería ser interpretada como un desinterés hacia el equipo.

Ramos agradeció a la prensa y al público por el respeto y comprensión ante su situación. Además, reiteró que se reincorporará a las actividades del América de Cali el lunes 9 de septiembre, tras su breve ausencia de cinco días en Alemania.

La rueda de prensa fue un momento crucial para Ramos, no solo para comunicar su participación en un evento significativo para su carrera, sino también para fortalecer su vínculo con los seguidores del América. Con su discurso, dejó claro que, a pesar de las especulaciones, su lealtad con el equipo colombiano permanece intacta.

Adrián Ramos y la Universidad Santiago de Cali firmaron acuerdo para impulsar la formación de jóvenes

Adrián Ramos y la Universidad Santiago de Cali establecieron un convenio de cooperación para formar a jóvenes - crédito Universidad Santiago de Cali

La fundación que lleva el nombre del jugador del América de Cali y la Universidad Santiago de Cali (USC) firmaron un importante convenio de cooperación el 29 de agosto de 2024, con el objetivo de impulsar la formación y el desarrollo de jóvenes y niños en la región. Este acuerdo crucial facilita las prácticas profesionales para los estudiantes de Psicología y Fisioterapia de la USC.

La Fundación Adrián Ramos, creada por el deportista que le da nombre, se destaca por su compromiso social, centrada en la educación integral de la niñez mediante actividades como el deporte, la danza, la agroecología y el apoyo psicológico. Este entorno permite a los niños descubrir y potenciar sus talentos, fomentando su desarrollo integral.

El convenio persigue fortalecer los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante su formación técnica, tecnológica y profesional. La fundación contribuirá tanto en aspectos investigativos como pedagógicos, con el fin de mejorar los procesos académicos y complementar la formación de los futuros profesionales egresados de la USC.

La Fundación Adrián Ramos impulsa la educación integral a través de deportes, danza y agroecología - crédito @AmericadeCali/X

Además, como parte del convenio, la USC otorgó una beca completa a un beneficiario de la Fundación que cubre todos los gastos académicos. Este gesto resalta el compromiso de la universidad con el apoyo a la formación educativa y el desarrollo integral de los jóvenes.

El compromiso de la USC y la Fundación Adrián Ramos con la formación de futuros profesionales es evidente. Al integrar a los estudiantes en un entorno profesional real, reciben experiencia práctica, capacitación adicional y desarrollo de habilidades personales. Adrián Ramos, creador de la fundación, expresó con entusiasmo el valor de esta alianza para los niños y jóvenes que podrán beneficiarse de ella.

Por su parte, el rector de la USC, Dr. Carlos Andrés Pérez Galindo, destacó la importancia de este convenio no solo por su relevancia académica, sino también por el impacto social y el bienestar que la fundación ofrece a los niños.

Este acuerdo marca un avance significativo en la preparación de los estudiantes de la USC, asegurando que obtendrán la experiencia y el conocimiento necesarios para sobresalir en sus respectivas carreras profesionales y contribuir positivamente al desarrollo de su comunidad.