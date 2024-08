Disturbios de conductores en patio de vehículos en Bogotá dejó varias personas heridas: la fuerza pública tuvo que intervenir

Gremio de conductores protestan por arbitrariedades en los procedimientos de los agentes de tránsito - crédito: @SectorMovilidad/X

Una nueva jornada de protesta se presentó en el sector de Álamos, en Bogotá, en la tarde de este miércoles 28 de agosto, luego de que varios conductores se opusieran a que una grúa ingresara al patio de automotores ubicado en el lugar.

La jornada de protestas arrancó sobre las 3 de la tarde cuando un grupo de conductores no permitieron el paso de una grúa, que iba a ingresar al patio luego de inmovilizar un vehículo con su conductor dentro del carro.

Los conductores se ubicaron debajo de la grúa para impedir su movilización e intentaron bajar al conductor de la grúa, en ese momento intervinieron los uniformados.

“Nos encontramos acá apoyando a un compañero que le inmovilizaron el vehículo en un mal procedimiento. Al estar al frente de la grúa el UNDMO a mi compañero y a mi apuntaron con el cañón del frente, yo le digo que no me apunte con eso, a lo que me dispara”, comentó en City Tv Nelson Méndez, uno de los hombres que acompañaba las protestas.

Las autoridades señalan que el uso legítimo de la fuerza está tipificado en la Ley 1801 de 2016 para este tipo de casos, pues el uso de la misma se necesito ya que el vehículo estaba obstaculizando la vía pública por lo que fue requerida la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Una mujer que hacía presencia en el lugar, asegurando que el hombre detenido es su conocido, denunció que empujaron a un grupo de mujeres que hacían presencia en el lugar, y para lograr despejar el paso los agentes lanzaron una aturdidora causando afectaciones en una pierna a un hombre.

Así mismo, otro manifestante fue arrastrado por varios integrantes del UNDMO al intentar desbloquear la vía, este hombre asegura que este no es el supuesto diálogo que dicen aplicar con la ciudadanía y que es un claro acto de vulneración a los derechos de los ciudadanos.

Anderson Cardenas, conductor al que le fue inmovilizado su vehículo aseguró para el medio de comunicación que en ningún momento estaba realizando transporte ilegal, razón por la que fue detenido.

“Hicieron un procedimiento demasiado rápido, y en menos de cinco minutos el carro ya estaba andando, les dije que no me bajaba porque estaba esperando a mi abogado, a alguien que me ayudara”, expresó.

También comentó que él se encontraba trabajando entregando mercancía y su presencia en la terminal de transporte del Salitre se debió a una orden de su jefe, que le asignó el traslado de algunas personas.

En un momento de la jornada el automotor fue bajado a la fuerza de la grúa por los conductores, y sobre las 6 p. m., el hombre ingresó el carro a los patios por voluntad propia, tal como lo relató el medio.

Otro hecho que se presento en días anteriores fue el encadenamiento de un conductor a las instalaciones de la Secretaria de Movilidad como forma de protestar por irregularidades en los procedimiento de los agentes de tránsito para la verificación de las actividades y la inmovilización de los vehículos.

El hombre se amarro el 21 de agosto y el lunes 26 debió se trasladado a un centro asistencial por la descompensación en su salud por falta de alimentos, además de las condiciones climáticas y atmosféricas que debió presenciar en esos días.

Caso donde también se denuncia abuso de la autoridad, pues presentaba una fractura en una de sus manos, y este señalo a miembros uniformados de ser los culpables de causarle la lesión.