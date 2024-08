Así luce la niña que interpretó a Betty en la versión infantil de ‘Yo soy Betty, la fea’: actualmente es cantante

Alejandra Botero encarnó a Betty, la fea, de niña. Es cantante y ha lanzado varias canciones como Violeta, Hilos y Nos Tenemos - crédito Captura de pantalla

Yo soy Betty, la fea, producción colombiana ícono de las telenovelas por el alcance mundial que tuvo y porque, hasta hoy, sigue acaparando audiencia, tuvo una versión infantil que fue actuada, en parte, por niños. Se trata de Betty, la feita, transmitida en 2001 y divulgada posteriormente por Telemundo.

La mencionada telenovela recreó la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano con Armando Mendoza, que en la versión original de Yo soy Betty, la fea está al frente de la compañía de su familia: Ecomoda. En todo caso, la actriz que representó a la famosa Betty en sus tiempos de niñez es Alejandra Botero, una artista que actualmente se dedica a la música y cuyo nombre artístico es Aicen de Hierro.

En una entrevista, la cantante, que ha lanzado varias canciones como Violeta, Hilos y Nos Tenemos, contó detalles de una conversación que tuvo con Ana María Orozco, la actriz que encarna a Beatriz Pinzón Solano en la versión original de la novela. Aseguró que recibió todo su respaldo.

Alejandra Botero contó que recibió el respaldo de Ana María Orozco al interpretar a Betty, la fea en la versión infantil de la novela - crédito @anaorozcoof/Instagram y @canalrcn/Instagram

“Ana María, quien es una persona muy linda, no me dio ningún consejo, pero me dijo que estaba haciendo una interpretación mejor que la de ella, que tenía mucho talento y que siguiera adelante. Eso me dejó muy emocionada porque es una actriz muy famosa y es como ¡guau!”, contó Botero en su momento, citada por la revista Vea.

De acuerdo con dicha revista, Betty, la feita generó polémica por la manera como se llevó a la pantalla la relación entre Armando Mendoza y Marcela Valencia. Los televidentes consideraron que hubo escenas inapropiadas para el público infantil.

La vida de Alejandra Botero

Con el paso de los años, Alejandra Botero se dedicó a impulsar su trabajo como artista musical y a forjarse un camino en la industria.

Alejandra Botero se alejó por un tiempo de la música - crédito @aicendehierro/Instagram

En una presentación que hizo en junio de 2024, titulada Música entre cuerdas, relató lo que es su relación con la música, de la cual se alejó durante un tiempo. “Yo soy música desde que tengo memoria y hago música de manera profesional, con mi proyecto musical, hace 16 años. En estos ires y venires de la vida, yo veo la música como una persona, entonces es como “mi vieja”, como el amor eterno de toda la vida”, precisó la artista.

Asimismo, contó que su principal herramienta de trabajo es su voz, porque hace alocución y doblajes. No obstante, confesó que llevaba un poco más de un año sin cantar algo propio y sin hacer eventos musicales. El evento en el que reveló esta información lo llevó a cabo para recaudar fondos para un fotógrafo que fue víctima de hurto; robaron su cámara y sus equipos de trabajo. “Por cosas de la vida, la música decidió regresar a mí a través de esta coyuntura terrible”, detalló.

La polémica segunda temporada de la novela

'Betty la fea: La historia continúa' ha sido duramente citicada por la audiencia - crédito @Bettylafeaonprime/Instagram

En la plataforma Prime Video está disponible la segunda temporada de la producción colombiana, titulada Betty la fea: la historia continúa, que fue esperada por los fanáticos y por los mismos integrantes del elenco. Sin embargo, en redes sociales surgieron muchas críticas a la nueva versión, compuesta por 10 capítulos. Algunos cuestionaron la poca vinculación que la historia tendría con el pasado.

No obstante, Jorge Enrique Abello, que interpretó al histérico Armando Mendoza, criticó estos puntos de vista a través de YouTube. “Ustedes no pueden volver a hacer nada igual como lo hicieron en el pasado, eso no existe. Nosotros estamos partiendo de lo que hicimos en el pasado, donde dejamos digamos la nota musical para crear otra canción a partir de esos personajes y de sus historias”, aseveró el actor.