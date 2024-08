Wilson Arias se fue en contra de Miguel Uribe: “Habla desde su privilegio de hombre blanco, rico, y falso”

Wilson Arias lanzó fuertes críticas a Miguel Uribe - crédito Camila Díaz/Colprensa/Mariano Vimos/Colprensa

El senador del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, se encuentra en el centro de la controversia tras publicar un video en sus redes sociales mostrando cómo los trabajadores colombianos madrugan para cumplir con sus obligaciones.

Este contenido generó diversas reacciones tanto en la comunidad digital como en sectores políticos. El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, expresó el miércoles 28 de agosto su rechazo a las declaraciones del congresista afirmando que el uribismo “siempre ha romantizado la precariedad laboral y tildado de perezosos a los colombianos”.

Entre líneas seguidas, el político explicó: el que le toca someterse 3 horas en un bus al día “es un valiente”; habla Miguel Uribe desde nuestro privilegio de tener esquema”. Allí cuestionó que un ciudadano que se levanta a las 4 de la mañana “es porque quiere progresar, pero mientras Miguel se gana $48 millones mensuales, más del 50% de los trabajadores se gana un salario mínimo o menos”, continuó en su cuenta de X.

De esta manera, Wilson Arias indicó que el senador del Centro Democrático aseguró que vale la pena trabajar, pero que es “un delfín heredero del poder político y económico que reporta más de $1.500 millones de pesos en propiedades y patrimonio. No, Miguel Uribe, su romantización de la precariedad del trabajador no es ninguna ‘reivindicación al trabajador’”, agregó en su red social.

Es así que el congresista del Pacto Histórico sostuvo a Miguel Uribe que debería reivindicar la Reforma Laboral, creando al trabajador la capacidad para estudiar, tener mejor transporte público, tiempo para el ocio, la familia, la cultura: “Que le paguen los justo por su trabajo”.

Finalmente, Arias lanzó fuerte pulla al senador Uribe Turbay: “Lo que usted está haciendo es hablar desde su privilegio de hombre blanco, rico, y falso para sostener más poder político”, concluyó.

Su publicación en X estuvo acompañada de un video del expresidente Álvaro Uribe Vélez diciendo: “A Colombia lo está matando la pereza, lo que tenemos que modificación de jornada de trabajo, es recortar la hora de sueño, jornada de vacaciones y festivos”.

De inmediato, los internautas no tardaron en reaccionar, “Lls que quieren salvar a Colombia 🤡🤡💪”; “El heredero de la teta del estado, amaneció de bloqueador”; “¿Lo dice por qué usted no madruga? O ¿por qué eso de trabajar no es lo suyo?”; “Don Wilson, son miles las empresas que se limpian el culo con la ley laboral, hacen falta inspectores que sancionen a los que hacen plata explotando indiscriminadamente a los trabajadores. Las empresas de vigilancia son otras abusan y siempre liquidan mal la nómina a los celadores”: fueron algunos de los mensajes.

¿Qué dijo Miguel Uribe Turbay?

En un video de más de un minuto de duración, el parlamentario del Centro Democrático criticó la gestión del presidente Gustavo Petro, retomando una de las frases más célebres del expresidente Álvaro Uribe: “Trabajar, trabajar y trabajar”.

En su intervención, el senador afirmó: “Un país que trabaja así no merece un presidente que no lo hace. Volveremos a la época de ‘trabajar, trabajar, trabajar’”. El video, que acompaña esta publicación, evidencia la contundencia del mensaje.

Más reacciones

Entre más reacciones del sector político está la senadora María José Pizarro, que salió en redes sociales a recriminarle que “poco” trabaja en el Congreso de la República.

“Si fuera por “trabajar” a Ud ya lo hubieran despedido. Se registra, hace una constancia incendiaria e insultante y se va. ¿Cuántos trabajadores de Colombia pueden ausentarse o llegar e irse reiteradamente sin ser despedidos? Todavía hay algunos acostumbrados a la ley del embudo”, escribió la congresista.

De la misma manera, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, fue otra de las políticas del Pacto Histórico que rechazó las declaraciones por Turbay.

“No le creo a Miguel Turbay su supuesto interés por el bienestar de las familias trabajadoras del país. Aquí les cuento mis motivos. Y ustedes, ¿le creen?” expresó Carrascal.