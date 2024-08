María Fernanda Cabal se despachó contra Petro por propuesta de imprimir más dinero: “No para de destruirlo todo”

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que la propuesta de emitir más dinero del presidente Gustavo Petro es irresponsable - Juan Diego Cano / Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a generar polémica al traer a colación una propuesta que antes ya había hecho, relacionada con la emisión de dinero por parte del Banco de la República para garantizar la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con el primer mandatario, es necesario utilizar los instrumentos del Estado para poder cumplir con la responsabilidad que se tiene con las víctimas.

“El cupo de emisión anual que realiza el banco de la República debería, en efectivo o bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto significa que por un tiempo, de 10 a 15 años, el señoriaje de la emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia”, precisó el jefe de Estado en su cuenta de X.

No obstante, su propuesta, fue duramente criticada por algunos políticos y expertos. El exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo Abondano, por ejemplo, aseguró que la idea es “muy mala” y prácticamente “inviable”. Pues, la emisión de dinero vía crédito implicaría que la política monetaria quede supeditada a la política fiscal, lo que se traduce en graves repercusiones para la economía del país. “Genera pérdida de credibilidad financiera internacional y hace más costoso o inviable la deuda”, explicó el también economista y rector de la Universidad EIA.

Otra de las personas que se pronunció al respecto es la senadora de la oposición María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático. Desde su punto de vista, la propuesta del jefe de Estado es irresponsable e impacta negativamente en la economía.

“Petro no para de destruirlo todo. Otra medida irresponsable. “Prendan las máquinas para hacer billetes”. Es experto en generar incertidumbre a la economía”, aseveró la congresista de derecha en la red social. De hecho, el exministro de Hacienda también aseguró que la iniciativa sería equivalente a una inyección de una “nueva dosis de incertidumbre” en materia económica e instó, más bien, a generar confianza.

¿Para qué imprimir más billetes?

La propuesta del presidente de la República surgió luego de que la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, integrada por la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, indicara por medio de un informe que se necesitan $333,9 billones para asistir y reparar a 9.737.008 víctimas del conflicto armado en Colombia.

Según detalló la procuradora Margarita Cabello, apenas 1.368.269 personas reconocidas como víctimas han sido indemnizadas desde que fue expedida la Ley 1448 de 2011, referente a su asistencia, atención y reparación integral. Eso quiere decir que solo el 14% de los afectados por la violencia en el país han podido acceder a esos derechos. Además, la mayoría de la población sobreviviente del conflicto enfrenta serias dificultades económicas. “El 96% de la población víctima sigue clasificada todavía en un nivel de pobreza alto o en un nivel de vulnerabilidad, según la encuesta Sisbén IV”, informó la funcionaria.

De acuerdo con Gustavo Petro, la versión de solo $2 billones para reparar a las víctimas es insuficiente y llevaría a que el Estado tarde 150 años en cumplir con esa responsabilidad. Esto es una de las “grandes hipocresías nacionales” identificadas por el presidente.

Asimismo, explicó que su iniciativa no involucra una emisión vía crédito al Gobierno nacional, como afirmó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, sino una emisión “pura y simple” que pase como transferencia directa a las víctimas y no a los bancos. “Si se quiere y para no producir una iliquidez bancaria, la transferencia de emisión sería a las cuentas de ahorro de las víctimas”, sostuvo el jefe de Estado.

