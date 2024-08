⁠Lincoln Palomeque se refirió al rumor de que tiene una nueva pareja: “No han hecho sino inventarme novias”

El actor aclaró su situación sentimental - crédito @lincpal/Instagram

La separación de Lincoln Palomeque y Carolina Cruz, en marzo de 2022, fue uno de los temas más comentados en la farándula colombiana.

El actor cucuteño, que participó en producciones como Padres e hijos, Hasta que la plata nos separe y Francisco, el matemático, y la presentadora de Día a día, pusieron fin a su relación de casi catorce años y después de dos hijos, Matías y Salvador.

Sin embargo, ambas personalidades del entretenimiento han mantenido una relación amistosa, compartiendo eventos especiales, como los cumpleaños de sus dos hijos y las navidades.

Carolina Cruz, por su parte, se dio una segunda oportunidad en el amor con su actual novio, el joven piloto Jamil Farah. La exreina se conoció con Farah, 12 años menor que ella, en una fiesta y luego de hablar por redes sociales comenzaron una relación amorosa.

Mientras que el actor se la involucrado con varias mujeres, como hace algunos meses que circularon rumores en redes sociales sobre una posible nueva relación de Palomeque con la modelo pereirana Diana Gaviria.

Los rumores siguieron aumentando pese a que el cucuteño ha querido mantener su vida privada alejada del ojo público puesto que opta por publicar contenido relacionado con su carrera profesional y, ocasionalmente, imágenes junto a sus hijos.

El ganador de diferente reconocimientos como en Premios TVyNovelas y Premios Tu mundo, a pesar de no hacer reclamos por los rumores, esta vez, cansado de la situación, respondió a la noticia de portal de entretenimiento que viralizó una noticia con el título: “Le pidieron 3 hijos a Lincoln Palomeque y no fue su novia”.

El actor respondió de manera irónica a los rumores sobre una posible nueva relación - crédito @lincpal/Instagram

En respuesta, el actor escribió de manera irónica en sus historias de Instagram: “Desde hace tiempo no han hecho sino inventarme novias, estar solo y tranquilo es un buen estado. A veces es mejor solo…” y en otra publicación con su hijo Matías, destacó: “Nada como dormir con alguien que de verdad te da paz, donde la tranquilidad es real, mi angelito, gracias a Dios”, resaltando que no se encuentra en una relación y que prefiere la compañía de sus pequeños.

Inicialmente por la separación de Palomeque y Cruz, se rumoreó que una infidelidad había sido la causa de la ruptura. Sin embargo, la empresaria y exreina de belleza aclaró en varias oportunidades que no hubo una tercera persona y que las “cosas no funcionaron”, reveló en una entrevista con la actriz Camy Jiménez.

“Las cosas no funcionaron, a él nunca le mató el tema del matrimonio y yo me dejé llevar por esa idea, entonces dije ‘si a él no le gusta, pues yo tampoco es que me mate por eso, estoy bien así’. Entonces, yo digo que no hay malas personas, sino personas que en ese momento no son para uno”, añadió la vallecaucana.

El actor destacó que disfruta la compañía de sus hijos - crédito @lincpal/Instagram

La presentadora del programa matutino de Caracol televisión también expresó que la relación con el actor atravesó varias etapas en las que intentaron soluciones diversas para superar sus diferencias. Sin embargo, al final, llegaron al acuerdo de que lo mejor para ambos y para sus hijos era tomar caminos separados. “Intentamos muchas cosas”, aseguró Cruz, indicando que agotaron todas las alternativas antes de decidir poner fin a su unión.

En cuanto a la dinámica familiar, la empresaria destacó la importancia de la estabilidad emocional de sus hijos y cómo ambos padres están comprometidos en mantener una relación cordial y cercana por el bienestar de ellos.

“Tenemos una relación increíble, una muy buena relación. Obviamente, cuando estás viviendo el proceso, hay dolor, rabia, te estrellas y preguntas qué me faltó o qué no hice bien, pero al final encuentras las respuestas y entiendes que lo que quieren nuestros hijos son papás felices. Juntos, separados o con otras parejas. Si los papás están felices, los hijos también”, indicó en el programa de la presentadora Erika de la Vega llamado En defensa propia.

