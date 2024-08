Hincha de Millonarios pidió la eutanasia, contrajo una bacteria en una piscina y luego le diagnosticaron cáncer

El joven relató su difícil historia a través de sus redes sociales y se despidió de sus amigos y su equipo querido - crédito Javier Acosta PK / Facebook

Un hincha de Millonarios Javier Acosta anunció que se someterá a la eutanasia, un procedimiento que se practica para inducir la muerte de un paciente. Aunque es bastante polémico, en Colombia está avalado y reglamentado desde 2015.

A través de su cuenta de Facebook, el joven ha compartido su experiencia tras largos años de sufrimiento y su decisión de someterse a este procedimiento, que lo llevará a la muerte médicamente asistida el viernes 30 de agosto de 2024.

La razón que llevó al joven a tomar la decisión es que contrajo una bacteria hace cinco años, después de ir a un paseo en Melgar, Tolima.

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en cinco días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse”, relató el joven afectado.

Asimismo, comentó que los médicos le realizaron intervenciones para evitar que se expandiera, pero no fueron suficientes: “Me tuvieron que raspar el glúteo izquierdo y me pusieron un injerto, pegó bien, pero luego se pasó al derecho. No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”.

Adicional a estos diagnósticos, los especialistas detectaron que tenía cáncer en la sangre, lo que empeoró su situación de salud, por lo que tomó la decisión de solicitar el procedimiento.

“Estaré alentando desde lo más alto. Mi familia me apoya. Saben que es lo mejor. No es fácil tener una infección así. Pero no puedo más. Me duele no ver crecer a mi hija. Les pido me acompañen el día de mi funeral y la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles. Desde el cielo le voy a jalar las patas a todos los jugadores de Millonarios a ver si ganan”, declaró como palabras de despedida que quedaron en el corazón de todos sus allegados y aquellos que conocen su caso: “Nos veremos en el cielo”.

Alberto Gamero se despidió de Javier Acosta

El entrenador de Millonarios no fue ajeno a la situación que está pasando el hincha de su equipo y le envió un mensaje en el que le demuestra todo su apoyo y respaldan cualquier decisión que tome el joven.

“Hoy quiero mandarte un saludo muy especial y, a la vez, hombre decirte que mucha fuerza, mucha valentía, Dios sabe cuándo hace sus cosas. Oyó hermano, lo que usted decida está bien y lo que usted decida vamos a aceptar, que mi Dios me los bendiga. Un abrazo”, relató el director técnico del equipo de los embajadores.

Eutanasia en Colombia

El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) reveló que en Colombia, el número de procedimientos de eutanasia alcanzó su punto máximo en 2023, pues se llevaron a cabo 271. Las cifras oficiales indican un incremento del 49,7% comparado con el año anterior.

Desde que la eutanasia fue regularizada en 2015, hasta el 31 de diciembre de 2023, se han practicado 692 procedimientos de muerte médicamente asistida en el país. Según las estadísticas proporcionadas por la organización, una firma dedicada al avance del derecho a morir dignamente, han sido 366 hombres (52,9%) y 325 mujeres (47,1%) los que han optado por este procedimiento.

Los datos también muestran que las regiones con más casos registrados son Antioquia, específicamente en Medellín, con 298 procedimientos (43,1%) y Bogotá, con 285 procedimientos (41,2%). Estos números confirman que la legalización y opción de la eutanasia en Colombia ha tenido una acogida significativa pese a las críticas de los religiosos y otros sectores, demostrando la creciente demanda por el derecho a una muerte digna.