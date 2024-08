Dueña de la empresa víctima del ‘usted no sabe quién soy yo’ de Juan Fernando Petro habló del comportamiento del hermano del Presidente: “Trató muy mal al personal”

Juan Fernando Petro, hermano del jefe de Estado, protagonizó otro escándalo, esta vez en un centro de estética donde su esposa, Beth Levy Bethel, no quedó satisfecha con un procedimiento de cejas - crédito Beth Levy Bethel/Facebook - Colprensa

La dueña de Inlash Cejas y Pestañas, Janet Illidge, afirmó en una entrevista con Semana que su equipo se sintió intimidado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, tras una queja relacionada con el servicio de cejas proporcionado a su esposa, Beth Levy Bethel.

Illidge aseguró que, además de las amenazas recibidas, Petro se presentó en el local con una actitud intimidante y autoritaria.

El incidente tuvo lugar en una tienda ubicada en el centro comercial Centro Chía, donde Bethel había solicitado un procedimiento de micropigmentación de cejas. Illidge explicó que se trataba de un procedimiento para rellenar las áreas donde faltaba pelo en las cejas, trabajando sobre un diseño anterior que Bethel ya tenía.

Según la propietaria del negocio, el nuevo diseño lo hicieron de manera armónica, conforme a las medidas y facciones de su rostro basándose en su experiencia de 16 años en el sector.

Sin embargo, la cliente no quedó satisfecha con los resultados, lo que derivó en llamadas de reclamo por parte de Juan Fernando Petro. En un audio difundido recientemente, Petro amenaza con contactar a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que investigue el establecimiento.

“Fue bastante dura con las niñas, se exaltó, trató muy mal al personal”, relató Illidge a Semana, aludiendo al mal momento que su equipo tuvo que enfrentar a raíz de las reiteradas quejas y exigencias del hermano del presidente.

A raíz de la situación, el equipo de Inlash Cejas y Pestañas intentó establecer un diálogo con la cliente para resolver la inconformidad, pero no fue posible debido a lo que Illidge describe como un trato intimidante por parte de Juan Fernando Petro. La empresaria destacó que en todo momento buscaron mantener la comunicación y la disposición para solucionar la inconformidad de su cliente, pero el comportamiento del hermano del presidente dificultó llegar a un acuerdo.

Antes de someterse el procedimiento, la esposa de Juna Fernando Petro tuvo que leer y firman un consentimiento en el que se describían los problemas que podía presentar - crédito Freepik

“El equipo se puso muy nervioso. La niña que la atendió estaba llorando y la administradora, muy nerviosa. Yo siento que esto no se debe manejar de esa manera, somos personas como todos los colombianos, trabajadoras, que hacemos lo mejor. El gusto es subjetivo y yo puedo ir a una peluquería a que me corten el pelo y puede ser que no lo quería así, sino de otra manera, pero no necesariamente tengo que agredir o amenazar porque ahí es donde empieza uno a sentir temor”, aseguró Illidge.

Illidge manifestó también cierto temor por los efectos que este tipo de incidentes pueden tener en su establecimiento y sobre cómo se sienten las empleadas ante situaciones tan tensas. “Tenemos un poco de temor para hablar del tema, pero basados en la ética y la transparencia, podemos contar lo sucedido”, confesó durante la entrevista.

Aseguró que no les ha llegado citación de la SIC. " (...) no hay nada indebido. No cometimos ningún error ni agredimos a una persona. Esperamos que actúen de buena manera y no nos hagan daño”.

Qué pasó en la estética

Juan Fernando Petro tuvo un incidente en un centro de estética ubicado en Chía. Según La W, la controversia se originó cuando Bethel expresó su descontento con el resultado de un procedimiento estético en sus cejas realizado en el mencionado establecimiento.

Bethel acudió a un centro de estética que forma parte de una cadena de franquicias presente en Bogotá para realizarse un diseño de cejas. Antes del procedimiento, se le brindaron las explicaciones pertinentes sobre los riesgos y los resultados que podía esperar, y firmó un consentimiento informado. Durante el procedimiento, que no conllevaba sedación, la cuñada del presidente permaneció consciente y siguió cada paso de la intervención, a la que accedió voluntariamente.

El proceso tuvo un costo de 500.000 pesos y no requiere sedación - crédito Getty Images

Sin embargo, tras pagar más de 500.000 pesos, Bethel regresó al establecimiento visiblemente molesta con el diseño final de sus cejas. La situación escaló a tal punto que Juan Fernando Petro intervino. Un audio difundido por La W reveló al hermano del presidente utilizando su relación con el poder presidencial para exigir una solución al problema, lo que generó un nuevo episodio del conocido “usted no sabe quién soy yo”.

La situación en el centro de estética no solo trajo problemas de relaciones públicas al hermano del mandatario, sino que también mostró las tensiones y expectativas en torno a la familia presidencial y sus allegados. En este contexto, las quejas y confrontaciones ganaron amplia difusión, especialmente en redes sociales y medios de comunicación, amplificando el impacto del evento.

El uso de la frase “usted no sabe quién soy yo” se ha convertido en un símbolo de abuso de poder, y este caso reaviva el debate sobre el comportamiento de figuras públicas y sus familiares en situaciones cotidianas.