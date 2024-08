⁠Este fue el riesgoso pacto que hizo Claudia Bahamón con Jacko en ‘Masterchef’: podría afectar al participante en un futuro

Jacko cometió grave error en la cocina que fue castigado por la presentadora - crédito Canal RCN

En el capítulo 63 de Masterchef Celebrity, los cocineros tuvieron que enfrentarse a un reto que consistía en replicar un plato. Para esta preparación, los participantes contaron con cuatro minutos para ir a la despensa y tomar los ingredientes necesarios. Sin embargo, al finalizar el tiempo, el actor Jacko se dio cuenta de que había olvidado varios elementos para su preparación.

El reto consistía en que los famosos debían replicar los platos que sirve la aerolínea Latam a los pasajeros de sus vuelos, según explico el invitado por el programa, los platos tenían los nombres de los chefs colombianas que hicieron las preparaciones, “tenemos a Carmen Ángel de Medellín, Carmen Armenta de Popayán, ellas hicieron estos platos para llevar el sabor de Colombia a otros paises”.

Las recetas de las chefs estaban impresas en unas tarjetas que fueron repartidas por Nina Caicedo, ya que ella se ganó el pin de inmunidad en el reto anterior. La actriz fue la encargada de repartir las tarjetas considerando el nivel de complejidad que estas tenían. Después de asignar las preparaciones, los competidores fueron a la despensa, momento en el que Jacko olvidó tres ingredientes fundamentales para recrear el plato.

El trato entre Claudia y Jacko

Al ver esto, la presentadora Claudia Bahamón negoció con el participante y le dijo que lo iba a dejar volver a la despensa, pero debía recibir un castigo. “Ella me hizo la psicología inversa y me puso a escoger mi propio castigo, que fue cocinar solo en 45 minutos”, dijo Jacko.

Sin embargo, la presentadora recordó que no era la primera vez que el concursante olvidaba sus ingredientes, por lo que le propuso otro castigo. “Jacko, te tengo un trato: si en otro reto se te vuelve a quedar algo, te pongo delantal negro”, dijo contundentemente Claudia, sin embargo, el actor le dijo que no aceptaba. “Listo, entonces en el próximo reto en el que se te quede algo, la negociación es mitad de tiempo, te quito la mitad del tiempo”, propuesta que el cocinero aceptó.

La respuesta positiva del concursante sorprendió a Claudia y le pidió a Jacko que cerraran el trato con el meñique. “Ahora yo no sé qué voy a hacer si se me vuelve a quedar, eso me preocupa”, dijo el actor ante las cámaras del programa.

El plato de Jacko

Aunque el actor tuvo problemas con su tiempo, logró presentar un plato decente que fue en gran parte del agrado de los jurados. “Le dediqué el plato a mis papás, aunque siempre que los dedico, me va como mal, espero que hoy no sea el caso”, reveló el artista. “Está muy bueno tu plato, los sabores están potentes, el corte de la carne está muy bueno”, comentó el jurado invitado.

Me gustaría comer esto en un avión. El arroz me parece que tiene diferentes cocciones, pero está muy rico tu plato, lo hiciste muy bien”, le dijo la chef mexicana Adria Marina. “Siento que me fue bien, pero uno a veces no sabe. Nicolás dice que no, Adria dice que sí, Rausch dice que tal vez, a veces es muy difícil porque uno no los entiende”, dijo el concursante.

El plato que destacó en el reto

Aunque hubo varias preparaciones que los jurados consideraron buenas, como la réplica que presentó Paola y Carolina Cuervo, pero fue la deportista Caterine Ibargüen quien logró llevarse los elogios de los chefs por su excelente preparación.

El plato de Ibargüen fue nombrado como Vuelo 11-11, presentado como un encocado con pollo, con puré de batata y plátano maduro, además aseguró que hizo una réplica completa de su plato para poder honrar a la mujer que lo ideó. “Te quiero felicitar, está hermoso lo que hiciste, tu trabajo es muy metódico y eso se nota, está tan bueno como el de la chef que lo hizo”.

La preparación de Caterine fue tan pulcra que se llevó buenas devoluciones de todos los jurados, pero su alegría fue más cuando recibió el famoso ‘Cachete’ del chef Rausch, lo que significa que su plato estaba perfecto.