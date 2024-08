Quién es la ‘influencer’ Issa Vásquez y por qué su boda se volvió viral

La boda de Issa Vásquez y Juan Javier Guzmán, en Cartagena, fue uno de los eventos más mediáticos del año - crédito @issavasquez_/Instagram

La boda de la influencer fitness Issa Vásquez y Juan Javier Guzmán se convirtió en uno de los eventos más destacados de este año en Cartagena de Indias. La creadora de contenido, que tiene un millón de seguidores, celebró su matrimonio el 24 de agosto de 2024, en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

Vásquez y Guzmán tuvieron un noviazgo hace más de 12 años y en agosto de 2023, durante unas vacaciones en Grecia, Juan Javier le pidió matrimonio en el hotel de lujo Cavo Tagoo Mykonos.

La celebración de su amor inició el 23 de agosto con un coctel en el Sofitel Legend Santa Clara; la noche estuvo llena de música y brindis en compañía de sus seres queridos y amigos cercanos. Entre los invitados se encontraban personalidades del entretenimiento colombiano, como la presentadora Mábel Cartagena, la influencer PauTips, la pareja de creadoras de contenido Calle y Poché, y el cantante Happy Bebé, hermano de la novia.

El día más esperado fue el sábado 24 de agosto, la pareja unieron sus vidas en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en donde asistieron sus seres queridos y numerosos seguidores, que acompañaron a los recién casados. Y los que no se encontraban en la Heroica, siguieron el enlace matrimonial a través de las redes sociales de Vásquez.

“Te amo con mi alma, no con mi corazón, porque el corazón un día se apaga, pero el alma es eterna, así como mi amor por ti” y “Para siempre a tu lado nunca va ser suficiente”, fueron algunas frases de los votos de los novios, que rápidamente se hicieron virales en las diferentes plataformas digitales.

Posteriormente, la fiesta se trasladó al Teatro Adolfo Mejía, un espacio cuyo alquiler tiene un costo aproximado de 12 millones de pesos. Este lugar, reconocido por acoger eventos de gran importancia, albergó a más de 300 invitados. La decoración estuvo a cargo de Ana Maty Trujillo y Sergio Andrés Cortes, quienes hicieron realidad la visión de los novios conocidos en redes sociales.

Issa Vásquez, oriunda de Ibagué, lució imponente con un vestido de novia adornado con flores blancas adquirido en Estados Unidos, complementado con un peinado recogido. Para la fiesta, optó por un diseño de la colombiana Erika Quizena, que además diseñó los atuendos de Marcela García y Mabel Cartagena, mientras que el novio Juan Javier usó un traje entero elegante tipo esmoquin blanco combinado con pantalón negro.

La pareja, que ha compartido detalles de su relación a través de sus redes sociales, refleja una historia de amor basada en el respeto y la comprensión por más 12 años. Los seguidores de Vásquez han sido testigos de cómo su relación ha evolucionado a lo largo de los años, hasta llegar al altar.

Además de su faceta como influenciadora, Issa Vásquez es conocida por incentivar un estilo de vida saludable y su compromiso con el fitness. Este interés comenzó antes de la pandemia, durante la cual compartió sus rutinas de ejercicio en transmisiones en vivo, logrando atraer a más de 16 mil espectadores.

La profesional en administración de empresas, gracias a su interés a la buena alimentación y el ejercicio tiene un exitoso curso llamado For you (para ti) by Issa Vásquez, que tiene rutinas de ejercicios, un recetario, un cronograma e invitados especiales. Este programa fitness tiene un costo de 57 USD ( $229.448, según la tasa representativa del mercado del día).

Además, tiene un empresa junto a su pareja Juan Javier Guzmán, que estudió en la Universidad de Ibagué Administración de negocios internacionales, de productos saludables llamado Natif by Issa Vásquez: “Nos tomó 3 años salir al mercado, nos pasó de todo. Los primeros productos que sacamos fueron dos panes saludables: integral de avena e integral de chocolate. Estamos en más de 70 ciudades a nivel nacional, en más de 250 tiendas”, contó la ibaguereña en una entrevista con Living and travel magazine.