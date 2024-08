Novia de Yeferson Cossio le puso condición para aceptar casarse con él: “Me pidió matrimonio”

Yeferson Cossio y Carolina Gómez hablaron de boda y emocionaron a sus seguidores - crédito @yefersoncossio/Instagram

Carolina Gómez, novia del influenciador Yeferson Cossio, encendió las alarmas al revelar los planes que tienen como pareja, pues al parecer estarían pensando en dar el siguiente paso e ir al altar muy pronto.

Las expectativas entre sus seguidores crecieron cuando la también creadora de contenido adelantó que el influencer y empresario paisa le iba a pedir matrimonio, no obstante, ella le puso una condición antes de darle el sí.

La joven creadora de contenido expresó que ya se cansó de esperar a que Yeferson Cossio decida pedirle su mano, así que se encargó de hacérselo saber al tiempo que le hizo una curiosa petición.

“Estaba hablando con Yef sobre cómo me va a pedir matrimonio, porque me va a pedir matrimonio, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que cuando me lo vaya a pedir, él va a decir: ‘princesita mía…’”, comentó Carolina con una sonrisa.

Suenan campañas de boda entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez, la pareja dio pistas de sus planes como pareja - crédito @enlamovidacol/Instagram