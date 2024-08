La película de Lina Marulanda tiene a su protagonista: será una exreina de belleza

La vida de la presentadora será llevada al cine - crédito Colprensa

En el mes de abril se cumplió un aniversario más de la trágica muerte de la modelo y presentadora paisa Lina Marulanda, recordada por su destacada carrera en medios como Caracol Televisión y W Radio.

El 22 de abril de 2010, la también modelo y empresaria se suicidó a los 29 años al lanzarse desde el sexto piso de su apartamento en Bogotá, en medio de una profunda depresión, según informes de la época confirmados por la Fiscalía y fuentes cercanas a la familia.

La vida de Lina Marulanda será llevada al cine, según el actor Lucho Velasco - crédito Colprensa

Su fallecimiento fue un suceso muy doloroso que dejó una huella imborrable entre sus familiares, amigos y televidentes.

Sin embargo, ahora su vida estará plasmada en el cine, en palabras del actor y productor Lucho Velasco, en un diálogo con el programa Lo sé todo.

“Hace cuatro años, mientras trabajábamos en La reina del flow, entre Carlos Torres y yo surgió la idea de contar la vida de Lina Marulanda. Desarrollamos un teaser (pequeño adelanto de una película) bastante importante, y hemos intentado en varias ocasiones llevar el proyecto a las plataformas”.

Además de su carrera como presentadora de televisión, la paisa incursionó en la publicidad y el modelaje desde temprana edad.

El proyecto televisivo sobre la presentadora comenzó como una idea durante las grabaciones de ‘La reina del flow’ - crédito Colprensa

Comenzó su carrera a los 12 años en Medellín, como imagen de importantes marcas y apareciendo en revistas como Soho, Don Juan y Cromos. Lamentablemente, su vida dio un vuelco radical debido a una serie de problemas personales y financieros, según varias fuentes cercanas a la actriz, una crisis financiera y la desilusión de un segundo divorcio fueron factores determinantes que la sumieron en una depresión.

En una entrevista con The Suso’s Show, Iván Lalinde, un amigo cercano de Marulanda y también presentador, recordó los últimos momentos que vivió con ella: “A mí Lina me llamó mucho la noche anterior a irse porque nosotros quedamos de vernos ese miércoles (...) Después me habló para decirme que no podía ir a almorzar conmigo porque tenía que hacer una vuelta con el papá, entonces yo me enojé y le dije: ‘Flaca, ahí estás vos pintada’, y le tiré el teléfono. Ya por la noche empezó a marcarme, pero yo dije que no le iba a parar bolas y al otro día, cuando estaba en mi negocio picando fresas y moras, me llamaron a decirme lo que pasó y yo no podía creerlo,” relató Lalinde y también mencionó que aquellos que quedan deben “estar muy atentos a la salud mental de quienes nos rodean”.

El interés por la historia de Lina Marulanda es evidente, sus fanáticos han querido conocer con detalles su carrera. Es por esa razón, que Lucho Velasco está finalizando los preparativos para llevar la vida y trágica muerte de Lina a la pantalla grande, proyecto que contará como protagonista a la exreina de belleza nacional y Miss Universo 2n 2014, Paulina Vega en su debut como actriz: “Paulina nos ha sorprendido con su talento actoral. En una de las escenas más intensas, logró emocionar a todo el equipo hasta las lágrimas. Estoy seguro de que los sorprenderá,” expresó Velasco al programa de entretenimiento citado.

El proyecto cinematográfico incluirá debut actoral de Paulina Vega, ex Miss Universo - crédito @paulinavegadiep/Instagram

Asimismo, se conoce que el actor barranquillero Carlos Torres, que ahora está en la serie Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, también formará parte del elenco y producción de la película.

El actor y su equipo se encuentran en conversaciones con distintas plataformas para poder llevar la historia de la presentadora al cine y así rendir un homenaje a alguien que destacó en la televisión colombiana.

Desde sus inicios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde estudió publicidad, hasta su consolidación como figura de la televisión, la paisa dejó un legado que sigue presente. Su rol en programas como Desafío 2007: La guerra de las generaciones, sus papeles en producciones como Yo soy Betty, la fea, La ex, El cartel y sus reportajes para Colombiamoda 2007 son solo ejemplos de su versatilidad y talento.